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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 гарантирует жителям Самарской области лучшую цену

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор Tele2 запускает рекламную кампанию "Гарантия лучшей цены". Она направлена на поддержку выгодного по цене и наполнению тарифного предложения.

Фото: предоставлено Tele2

При помощи роликов на ТВ и ярких баннеров на главных улицах городов республики Tele2 рассказывает жителям о тарифах с гарантией лучшей цены и бесплатных возможностях, которые доступны клиентам оператора.

Так, в Самарской области Tele2 продвигает тариф "Мой онлайн+", который теперь подстраивается под потребности клиента. Стартовые условия тарифа таковы: за 300 рублей в месяц пользователи получают 30 Гб интернет-трафика и 600 минут на все номера России. При этом через 25 дней система "умный тариф" в личном кабинете предложит абоненту индивидуальные параметры без изменения абонентской платы. Важно, что клиент сам решает, согласиться ли на новые условия.

Кроме того, компания включила Instagram в пакет соцсетей и мессенджеров (дополнительно к VK, FB, WhatsApp, "Там-там") с нетарифицируемым интернет-трафиком. При помощи бесплатного сервиса "Делись ГБ" пользователи получили возможность переводить гигабайты клиентам Tele2 всей страны. Перенос неизрасходованных пакетов минут и трафика на следующий месяц стал доступен и новым абонентам при подключении к Tele2 и переходе от другого оператора. А любители зарубежного отдыха оценят, что в пакет включены исходящие звонки из Финляндии и Черногории в Россию и один день бесплатного доступа в Интернет в роуминге.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

- Стратегия "Другие правила" позволяет нам максимально гибко подходить к формированию тарифных предложений - с учетом запросов и ожиданий наших абонентов. Мы регулярно анализируем обратную связь и обновляем продуктовую линейку, с одной стороны, сохраняя преимущества действующих тарифов и, с другой, дополняя их новыми удобными решениями. Такими как, например, перенос остатков при переходе абонентов в сеть Tele2 от других операторов или возможность делиться гигабайтами с друзьями из других регионов. При этом мы по-прежнему гарантируем лучшее соотношение цены и качества услуг сотовой связи в регионе, и наши абоненты всегда могут в этом убедиться.

Также тариф "Мой онлайн+" по-прежнему включает бесплатные звонки на номера Tele2 по всей России, которые не уменьшают пакета минут, возможность при нулевом или отрицательном балансе пользоваться WhatsApp и сервисами навигации "Яндекс".

По данным исследования, проведенного ООО "Areнтство мapкетинговых решений ФДФ" 18 июля 2019 года в регионах, где Tele2 оказывает услуги мобильной связи, компания воспринимается как оператор с самыми низкими ценами во всех регионах своего присутствия.

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