Определились первые соперницы Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой на US Open

По результатам жеребьевки Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде стали известны первые соперницы уроженок Самарской области Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой, сообщает championat.com.

Анастасия Павлюченкова начнет турнир матчем с француженкой Полин Пармантье, а Дарья Касаткина поборется за выход во второй круг с британкой Йоханной Контой. Всего в сетке турнира 10 представительниц России.

Соревнования пройдут с 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира $57,2 миллионов.