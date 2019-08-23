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Олимпийские Спорт

Определились первые соперницы Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой на US Open

ВАШИНГТОН. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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По результатам жеребьевки Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде стали известны первые соперницы уроженок Самарской области Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой, сообщает championat.com.

Анастасия Павлюченкова начнет турнир матчем с француженкой Полин Пармантье, а Дарья Касаткина поборется за выход во второй круг с британкой Йоханной Контой. Всего в сетке турнира 10 представительниц России.

Соревнования пройдут с 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира $57,2 миллионов.

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