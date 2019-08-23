В Сызрани состоится хоккейный турнир памяти почетного гражданина Михаила Серпера

В воскресенье, 25 августа, в сызранском ледовом дворце "Роснефть Арена" откроется ежегодный турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти почетного гражданина Сызрани Михаила Соломоновича Серпера. В этом году турнир в статусе региональных спортивных соревнований пройдет уже в 16-й раз.
В мероприятии примут участие четыре любительских хоккейных клуба, которые уже не в первый раз участвуют в турнире памяти Михаила Серпера. На соревнования приедут команды из Пензы, Ульяновска и Тольятти. На правах хозяев Сызрань традиционно будет представлять команда "Грузавто". За сызранскую команду на лед выйдет внук Михаила Серпера - депутат Госдумы Евгений Серпер.
На протяжении последних нескольких лет турнир проводится в летний сезон в новом ледовом дворце "Роснефть Арена". Прежде соревнования проходили зимой на одном из сызранских стадионов.
Турнир откроется показательным матчем детских команд. Мероприятие состоится в воскресенье, 25 августа, начало в 12:00, вход для всех болельщиков традиционно свободный.
Михаил Соломонович Серпер родился 11 ноября 1930 года в Витебске Белорусской ССР. Окончил Сызранский нефтяной техникум. С 1956 года начал работать в сфере промышленности. С 1964 года - начальник Сызранского автотранспортного хозяйства №15. Автокомбинат, состоявший из пяти филиалов, стал одним из крупнейших в стране: водители ежегодно перевозили до 13 млн тонн грузов. Михаил Серпер проработал в системе автомобильного транспорта 42 года. Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени. В 1993 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Сызрани". Ушел из жизни в 2001 году.