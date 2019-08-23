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ДТП Происшествия

В Новокуйбышевске в ДТП с двумя машинами пострадали два человека

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 августа, в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием 31-летней женщины, управлявшей автомобилем Ford Focus, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при выезде с прилегающей территории на трассу "Новокуйбышевск — п. Речников", она не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Renault Sandero, под управлением 56-летнего мужчины. После удара Ford Focus врезался в отбойник, установленный справа.

В результате ДТП различные телесные повреждения получила водитель Ford Focus, которую госпитализировали. Пострадал и водитель автомобиля Renault Sandero. После оказания помощи его отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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