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Музыка Культура

На Фабрике-кухне состоится концерт "В степи"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 августа, в 21:00 на Фабрике-кухне в Самаре состоится концерт Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) "В степи" (18+).

"Концерт "В степи" основан на идее свободы природной органичности. Сочинения посвящены открытости пространства как такового, его космической целостности. Этот метафорический вид сверху расширяет опыт воображаемого, когда музыка степи может быть созвучна урбанистическому памятнику прошлого, концентрируя внимание слушателей "здесь и сейчас", вовлекая их в происходящее и делая соучастниками", - рассказывают организаторы.

Программа представляет первую советскую электронную композицию "Пение птиц" классика отечественного авангарда Эдисона Денисова, "Горы" нидерландского композитора Тона де Лео, "Воздух" известного японца Тору Такемиццу, "Get In!" ведущего московского автора Павла Карманова. Программу завершает импровизация МАСМ, основанная на музыкально-конструктивных принципах произведения Fontana Mix американца Джона Кейджа, контрапунктом к которой звучит его же фортепианный "Landscape".

Московский ансамбль современной музыки (МАСМ): Иван Бушуев, флейта; Олег Танцов, кларнет; Михаил Дубов, клавиши; Марина Катаржнова, скрипка; Илья Рубинштейн, виолончель. Руководитель МАСМ - Виктория Коршунова.

Концерт проводится в рамках программы Средневолжского филиала ГЦСИ "На перекладных". Куратор - Неля Коржова.

Вход свободный: Самара, ул. Ново-Садовая, 149.

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