Высокоскоростной интернет появится в соцобъектах малых населенных пунктов Самарской области

В Самарской области начали реализовывать федеральный проект "Информационная инфраструктура" - составляющая часть нацпроекта "Цифровая экономика". Социально значимые объекты региона в малых населенных пунктах всех муниципалитетов подключат к высокоскоростным оптоволоконным линиям связи или системами беспроводного широкополосного доступа к Интернету.

Больше всего таких объектов подключат в Ставропольском районе - 68. Среди них 23 образовательных учреждения, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, пять подразделения МЧС и 23 точки в органах местного самоуправления.

На втором месте по количеству (58) объектов Борский район - 12 образовательных учреждений, 29 фельдшерско-акушерских пунктов, три подразделения МЧС, одна точка в избирательной комиссии и 13 точек в органах местного самоуправления.

На третьем месте Кинель-Черкасский район, где подключат 57 социально значимых объектов (15 образовательных учреждений, 25 фельдшерско-акушерских пунктов, четыре подразделения МЧС и 13 точек в органах местного самоуправления).

Партнером государства в этом проекте выступает ПАО "Ростелеком". Организация выиграла аукцион в Самарской области и заключила контракт с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Компания должна будет построить до конца 2021 г. около 800 км оптики до 98 сел и деревень региона. По итогам первого этапа проекта доступ к цифровым сервисам будут иметь более 226 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 615 образовательных учреждений, органы госвласти, сельские администрации и пожарные части. Общая сумма вложений - 393,7 млн рублей.