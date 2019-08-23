Tele2 и Алиса найдут потерянный телефон

Tele2 первым на российском рынке запустила уникальный навык для Алисы — виртуального помощника "Яндекса". Он позволяет абонентам любых операторов бесплатно найти потерянный дома или в офисе телефон за считанные секунды.

Tele2 "обучила" виртуального ассистента "Яндекса" новому навыку. По команде пользователя она свяжется с сетью Tele2, и компания позвонит на потерянный дома или на работе телефон. В компании считают, что навык будет востребован, так как аудитория виртуального ассистента превышает 35 млн человек. Tele2 не ограничивает круг клиентов — воспользоваться навыком Алисы могут абоненты любых операторов.

Чтобы найти потерянный телефон, пользователю достаточно произнести фразу: "Алиса, попроси Tele2 найти мой телефон". При первом вызове Алиса предложит абоненту привязать свой номер к тому устройству, с которого в будущем он планирует искать смартфон. Это может быть любой гаджет, где есть Алиса — умная колонка "Яндекс.Станция", компьютер с "Яндекс.Браузером", второй телефон или планшет с приложениями "Яндекса".

Регистрация номера на устройстве проста. Алиса попросит пользователя продиктовать номер, а затем код подтверждения, указанный в SMS. Для следующего поиска достаточно будет произнести кодовую фразу — и потерянный телефон начнет звонить.

Внешне простой навык основывается на технологии искусственного интеллекта. Умная Алиса будет помогать пользователю и вести с ним диалог, даже если он неправильно назвал кодовую фразу или не сразу нашел свой телефон.

Tele2 полагает, что у нового навыка Алисы есть большой потенциал на российском рынке. Функция поиска телефона с помощью виртуального помощника популярна за рубежом и входит в пятерку самых востребованных навыков. При этом в отличие от российской, американская версия является платной.

Среди популярных навыков Алисы — проигрывание музыки, прогноз погоды, распознавание изображений, расчет маршрута, установка будильника и переводчик.