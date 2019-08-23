В областной библиотеке сыграют танго и джаз

В конференц-зале СОУНБ 27 августа в 19:00 состоится инструментальный концерт "Танго и джаз".
На вечере выступят:
Ангелина Кокорева (флейта), артистка Ростовского академического симфонического оркестра, участница ансамбля современной музыки InEnsemble (Ростов-на-Дону).
Ирина Федорова (фортепиано), член Всероссийского педагогического общества К.Орфа и общественной организации "Российская гильдия пианистов-концертмейстеров".
В программе:
• "История танго" Астора Пьяццоллы
• Джазовая сюита №2 Юрия Чугунова
• "Летняя музыка" Ричарда Родни Беннетта
• "Соната Латино" Майка Моуэра.
Вход свободный.