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Музыка Культура

В областной библиотеке сыграют танго и джаз

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В конференц-зале СОУНБ 27 августа в 19:00 состоится инструментальный концерт "Танго и джаз".

На вечере выступят:

Ангелина Кокорева (флейта), артистка Ростовского академического симфонического оркестра, участница ансамбля современной музыки InEnsemble (Ростов-на-Дону).

Ирина Федорова (фортепиано), член Всероссийского педагогического общества К.Орфа и общественной организации "Российская гильдия пианистов-концертмейстеров".

В программе:

• "История танго" Астора Пьяццоллы

• Джазовая сюита №2 Юрия Чугунова

• "Летняя музыка" Ричарда Родни Беннетта

• "Соната Латино" Майка Моуэра.

Вход свободный.

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