16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Женщина и маленький ребенок получили травмы в ДТП в центре Самары В Сызранском районе при столкновении с автопоездом пострадала водитель иномарки Два человека пострадали в Новокуйбышевске при столкновении Ford и Renault Полиция: водитель автобуса, под колесами которого погибла женщина, нарушил ПДД Самарчанка погибла под автобусом, зацепившись платьем

ДТП Происшествия

В Сызранском районе при столкновении с автопоездом пострадала водитель иномарки

СЫЗРАНЬ. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 23 августа, в Сызранском районе автомобиль Toyota Corolla под управлением 47-летней женщин столкнулся с автопоездом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.По

По предварительным данным полицейских, в 15:00 автоледи ехала по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении Самары. На 887 км трассы, при обгоне, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автопоездом на базе тягача Volvo, под управлением 60-летнего водителя, перевозившего почти 18 тонн бытовой химии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии и оказали помощь участникам ДТП.

В результате столкновения телесные повреждения получила водитель легковушки. Она госпитализирована.

В пресс-службе областного полицейского Главка уточнили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1