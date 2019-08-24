В Сызранском районе при столкновении с автопоездом пострадала водитель иномарки

В пятницу, 23 августа, в Сызранском районе автомобиль Toyota Corolla под управлением 47-летней женщин столкнулся с автопоездом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.По

По предварительным данным полицейских, в 15:00 автоледи ехала по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении Самары. На 887 км трассы, при обгоне, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автопоездом на базе тягача Volvo, под управлением 60-летнего водителя, перевозившего почти 18 тонн бытовой химии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии и оказали помощь участникам ДТП.

В результате столкновения телесные повреждения получила водитель легковушки. Она госпитализирована.

В пресс-службе областного полицейского Главка уточнили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.