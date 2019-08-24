Женщина и маленький ребенок получили травмы в ДТП в центре Самары

В пятницу, 23 августа, в Ленинском районе Самары в результате ДТП пострадали женщина и трехлетний ребенок, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, в 20:30 на ул. Маяковского столкнулись Nissan X-Trail и Peugeot. 50-летний водитель Nissan ехал со стороны ул. Самарская в направлении ул. Галактионовская и при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю под управлением 28-летней женщины.

В результате ДТП автоледи и ее трехлетняя пассажирка, находившаяся в удерживающем кресле, были доставлены в лечебное учреждение.

Сейчас по факту происшедшего проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.