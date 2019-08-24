В Самаре за ночь задержали двух пьяных водителей, устроивших ДТП

В пятницу, 23 августа, в Самаре задержали двух предположительно нетрезвых водителей, ставших виновниками ДТП, сообщают активисты "Ночного патруля".

О первом из нарушителей очевидцы сообщили общественникам в соцсети. По их информации, на пересечении улиц Гагарина и Карбышева нетрезвый водитель Lada Kalina задел другого участника дорожного движения. На место были сориентированы экипажи Полка ДПС по г. Самара. Нарушителя задержали и оформили материал об отказе от прохождения медицинского освидетельствования.

В тот же вечер у ТЦ Castorama водитель ВАЗ-2111 врезался в Mazda. От виновника исходил сильный запах алкоголя. В результате ДТП он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.