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ДТП Происшествия

В Самаре за ночь задержали двух пьяных водителей, устроивших ДТП

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 августа, в Самаре задержали двух предположительно нетрезвых водителей, ставших виновниками ДТП, сообщают активисты "Ночного патруля".

Фото: Ночной патруль

О первом из нарушителей очевидцы сообщили общественникам в соцсети. По их информации, на пересечении улиц Гагарина и Карбышева нетрезвый водитель Lada Kalina задел другого участника дорожного движения. На место были сориентированы экипажи Полка ДПС по г. Самара. Нарушителя задержали и оформили материал об отказе от прохождения медицинского освидетельствования.

В тот же вечер у ТЦ Castorama водитель ВАЗ-2111 врезался в Mazda. От виновника исходил сильный запах алкоголя. В результате ДТП он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Гид потребителя

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