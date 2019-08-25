"Ладья" стала третьей в "Кубке Сахарова"

ХК "Ладья" занял третье место на турнире "Кубок Сахарова", сообщает пресс-служба автозаводцев. Заключительные матчи соревнований прошли накануне.

В последней игре волжане встречались со "Спутником" (Альметьевск). Счет в конце первого периода открыл дальним броском защитник "Ладьи" Андрей Колягин — 1:0. Отыгрался "Спутник" в середине игры: Ришат Ахметзянов реализовал большинство — 1:1. Этот счет не изменился ни в основное, ни в дополнительное время. В серии буллитов победу тольяттинцам принес Павел Симонов — он оказался единственным из обеих команд, кому удалось отличиться — 2:1.

Турнирную таблицу возглавил казанский "Ирбис", серебро у "Реактора" из Нижнекамска, бронза досталась "Ладье".