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Хоккей Спорт

"Ладья" стала третьей в "Кубке Сахарова"

ТОЛЬЯТТИ. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Ладья" занял третье место на турнире "Кубок Сахарова", сообщает пресс-служба автозаводцев. Заключительные матчи соревнований прошли накануне.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В последней игре волжане встречались со "Спутником" (Альметьевск). Счет в конце первого периода открыл дальним броском защитник "Ладьи" Андрей Колягин — 1:0. Отыгрался "Спутник" в середине игры: Ришат Ахметзянов реализовал большинство — 1:1. Этот счет не изменился ни в основное, ни в дополнительное время. В серии буллитов победу тольяттинцам принес Павел Симонов — он оказался единственным из обеих команд, кому удалось отличиться — 2:1.

Турнирную таблицу возглавил казанский "Ирбис", серебро у "Реактора" из Нижнекамска, бронза досталась "Ладье".

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