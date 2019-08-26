В Новокуйбышевске пройдет ярмарка образовательных ресурсов

Сегодня, 26 августа в 10.00 в Поволжском Доме учителя (ул. Суворова, 20) состоится XVI территориальная ярмарка образовательных ресурсов "Новое образование — Поволжскому округу". В мероприятии примут участие более 170 педагогов дошкольного, общего и дополнительного образования Новокуйбышевска и Волжского района.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования. Решению этой задачи должно способствовать создание в образовательной среде точек роста для профессионального и карьерного лифта педагогов.

Ярмарка образовательных ресурсов нацелена на поддержку и консолидацию инициатив педагогов, а также на выполнение одной из задач федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование" по внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников.

Тематически ярмарка разделена на 17 секций, на которых участники поделятся с коллегами авторскими программами, методическими разработками по формированию духовно-нравственных ценностей, гражданско-правовых компетенций, навыков здорового и безопасного образа жизни, расскажут об инновационных формах работы с семьями обучающихся, об инклюзивном образовании.

Воспитатели, учителя физики, химии, русского и английского языков презентуют свои наработки по развитию функциональной грамотности, являющейся мировым показателем качества обучения и адаптации обучающихся к жизни. Они презентуют модели предпрофильного, профильного, дистанционного образования, профессионального самоопределения, а также опыт применения ИКТ и индивидуального подхода в обучении.