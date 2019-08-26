В турнире памяти Михаила Серпера победил ХК "Грузавто"

В минувшее воскресенье, 25 августа, в сызранском ледовом дворце спорта "Роснефть Арена" в 16 раз прошел традиционный хоккейный турнир памяти почетного гражданина города Михаила Соломоновича Серпера.

За награды соревнований боролись четыре клуба — сызранская команда "Грузавто", тольяттинская "Победа", ульяновский "Цементник" и пензенский "Автодор". В составе команды хозяев на лед выходил внук Михаила Серпера — депутат Госдумы Евгений Серпер.

Турнир начался с товарищеского матча двух юношеских команд (2009 и 2010 годы рождения), входящих в систему клуба "Грузавто".

Евгений Серпер в приветственном слове поблагодарил юных хоккеистов и выразил надежду, что у города когда-нибудь появится свой чемпион мира по хоккею. "Убежден, что Сызрань это заслужила", - отметил он.

В первом полуфинале команда "Грузавто" победила "Цементник" (6:5). Во втором матче пензенский "Автодор" был сильнее тольяттинской "Победы" (1:0). В финале хозяева льда выиграли 3:1, сохранив кубок за победу в турнире в Сызрани.

На торжественной церемонии закрытия памятными призами были отмечены лучшие игроки турнира: Дмитрий Арзамасцев ("Автодор"), Александр Кулаев ("Цементник"), Артем Гаврилов ("ГрузАвто") и Алексей Воробьев ("Победа").