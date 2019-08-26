16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В турнире памяти Михаила Серпера победил ХК "Грузавто" ЦСК ВВС провел две товарищеские встречи с "Дизелем" "Ладья" стала третьей в "Кубке Сахарова" "Ладья" обыграла "Дизелист" на "Кубке Сахарова" В Сызрани состоится хоккейный турнир памяти почетного гражданина Михаила Серпера

Хоккей Спорт

В турнире памяти Михаила Серпера победил ХК "Грузавто"

СЫЗРАНЬ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 5
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В минувшее воскресенье, 25 августа, в сызранском ледовом дворце спорта "Роснефть Арена" в 16 раз прошел традиционный хоккейный турнир памяти почетного гражданина города Михаила Соломоновича Серпера.

Фото: www.facebook.com

За награды соревнований боролись четыре клуба — сызранская команда "Грузавто", тольяттинская "Победа", ульяновский "Цементник" и пензенский "Автодор". В составе команды хозяев на лед выходил внук Михаила Серпера — депутат Госдумы Евгений Серпер.

Турнир начался с товарищеского матча двух юношеских команд (2009 и 2010 годы рождения), входящих в систему клуба "Грузавто".

Евгений Серпер в приветственном слове поблагодарил юных хоккеистов и выразил надежду, что у города когда-нибудь появится свой чемпион мира по хоккею. "Убежден, что Сызрань это заслужила", - отметил он.

В первом полуфинале команда "Грузавто" победила "Цементник" (6:5). Во втором матче пензенский "Автодор" был сильнее тольяттинской "Победы" (1:0). В финале хозяева льда выиграли 3:1, сохранив кубок за победу в турнире в Сызрани.

На торжественной церемонии закрытия памятными призами были отмечены лучшие игроки турнира: Дмитрий Арзамасцев ("Автодор"), Александр Кулаев ("Цементник"), Артем Гаврилов ("ГрузАвто") и Алексей Воробьев ("Победа").

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1