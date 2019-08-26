На Южном шоссе в ДТП пострадала женщина

В воскресенье, 25 августа, в 18:10 при выезде с прилегающей территории на Южное шоссе 30-летний водитель автомобиля Lada Priora не уступил дорогу проезжавшему там автомобилю Lada Granta под управлением 29-летней женщины и столкнулся с ним, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП получила травмы 28-летняя паccажир автомобиля Lada Granta. Ее доставили в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.