На Южном шоссе в ДТП пострадала женщина

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В воскресенье, 25 августа, в 18:10 при выезде с прилегающей территории на Южное шоссе 30-летний водитель автомобиля Lada Priora не уступил дорогу проезжавшему там автомобилю Lada Granta под управлением 29-летней женщины и столкнулся с ним, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.