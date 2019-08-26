В Самаре во врезавшейся в столб иномарке пострадали четыре человека

В воскресенье, 25 августа, 34-летний водитель автомобиля Renault Logan напротив дома № 31 по ул. Стара-Загора не справился с управлением, врезался в бордюр и ударился в световую опору, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, после ДТП в больницу были доставлены две пассажирки автомобиля в возрасте 31 года и 26 лет и 26-летний пассажир. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой. Также в лечебное учреждение самостоятельно обратился водитель иномарки, которого тоже отпустили домой.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.