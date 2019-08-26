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ДТП Происшествия

В Самаре во врезавшейся в столб иномарке пострадали четыре человека

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 августа, 34-летний водитель автомобиля Renault Logan напротив дома № 31 по ул. Стара-Загора не справился с управлением, врезался в бордюр и ударился в световую опору, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, после ДТП в больницу были доставлены две пассажирки автомобиля в возрасте 31 года и 26 лет и 26-летний пассажир. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой. Также в лечебное учреждение самостоятельно обратился водитель иномарки, которого тоже отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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