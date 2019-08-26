В Самаре во врезавшейся в столб иномарке пострадали четыре человека

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В воскресенье, 25 августа, 34-летний водитель автомобиля Renault Logan напротив дома № 31 по ул. Стара-Загора не справился с управлением, врезался в бордюр и ударился в световую опору, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.