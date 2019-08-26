В Самаре водитель "Газели" врезался в мотоциклиста и иномарку на светофоре

В воскресенье, 25 августа, в Самаре в ДТП попал 30-летний водитель грузовой "Газели". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 1 по пр. Кирова он не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявшие на перекрестке мотоцикл Honda с 44-летним водителем и Nissan Murano под управлением 41-летнего мужчины.

Мотоциклист госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.