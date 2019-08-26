Сюрпризы от Уриевского и вечный Летов: как прошел Метафест-2019

В 12 раз прошел музыкальный фестиваль "Метафест" на Мастрюковских озерах, для многих ставший неотъемлемой частью лета. Организаторы каждый год готовят разнообразную музыкальную программу, привозят актуальный спикеров в лектории и придумывают различные развлечения, в том числе и для семейного отдыха. В этом году фестиваль больше всего запомнился "секретным гостем" в три часа ночи, предложением руки и сердца на сцене и каверами на песни Егора Летова.

На этом "Метафесте" организаторы отказались от трехдневного формата: концерты шли только в пятницу и субботу, что для многих оказалось приятной новостью, так как большая часть зрителей из-за работы, как правило, вынуждена была пропускать хедлайнеров в четверг.

Музыкальная программа первого дня началась на сцене "Река" в 14:00 с выступления самарской группы ".wE.". Продолжили концерт группы Telewelle, Василий Уриевский и Михаил Гардин, Glucksbringer и "Бранимир".

В 18:00 открылись сцены "Лес" и "Степь", где играли Вовка Кожекин, "Два Льва" и Левша-пацан, "Ватерфолс", Barrels, Шиз-оркестр "Каша", Андрей Козловский и другие.

Хэдлайнерами пятницы стали Василий Уриевский и Gardina, которые, как всегда, были экстравагантны и зажигательны, и питерская, всеми любимая, группа "Кирпичи", которой подпевали всей поляной и устраивали слэм в толпе.

Особенным гостем стал Билли Новик, который уже выступал на Метафесте в 2015 г. с группой Byllis Band, а теперь приехал с песнями Егора Летова.

Билли сказал, что Егор Летов его любимый исполнитель, взял в руки контрабас, и на сцене началось невероятно красивое и трепетное действо. Зрители подпевали, кто-то слушал закрыв глаза, погрузившись в себя, кто-то неистово прыгал. Потом, все два дня, гуляя по территории Метафеста можно было услышать из разных лагерей как играют песни Летова.

Кстати, на выступлении Василия Уриевского произошло одно радостное событие: предложение руки и сердца. Василий прервал выступление, передав микрофон вышедшему на сцену молодому человеку, сделавшему предложение своей возлюбленной, с которой они познакомились на одном из Метафестов.

В 3:10 в программе был указан специальный секретный гость. Весь день все строили предположения — кто же это может быть? Многие делали ставку на Федула Жадного. Но никто не смог угадать. На сцену вышел некий Илюха. Музыкант был в балаклаве, поэтому узнать, кто скрывается под этой маской наверняка не получилось.

Его репертуар оказался специфическим и эпатажным. На утро кто-то хотел сделать куклу вуду этого музыканта, чтобы никогда больше не слышать этих песен, а кто-то говорил, что это выступление было настолько ужасным, что даже получилось хорошим.

Илюху, конечно, рассекретили, и сделали вывод, что скорее всего в балаклаве чудил Уриевский. Но было ли это шуткой или пробой нового образа осталось загадкой.

Второй день фестиваля готовил для зрителей также много музыки и впечатлений. Выступления начались на сцене "Река", где играли "Зеленый самолет", Павел Куприянов, "Подзвездами", "Вербное воскресенье", "Два Егора" и другие.

Сцену "Степь" открывала группа "Поздняк", которая вскипятила слушателям кровь своей энергичной и захватывающей дух музыкой. По окончанию выступления некоторые зрители даже трясли решетку перед сценой, требуя еще песен "Поздняка".

В это время на сцене "Лес" выступала группа JazzySways, очаровывая всех волшебным голосом и музыкой.

В этот же вечер на сценах выступали: "Квалия", "Глобальное потепление", "Эмпатия", "Лу фон Шаломе", "Катани", ti11y twi5ter, "Хадн Дадн", "Тушь", с уже полюбившимся хитом "Кто рожден на Волге", "Пятый корпус", "Гаврош".

Завершала программу "Леса" "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки". Выступление сопровождалось танцами и бесконечными улыбками зрителей.

На другой сцене в это время своей музыкой пронизывал сердца слушателей Алексей Вдовин и "Недра". Следом вышли на сцену хэдлайнеры воскресенья — группа "Маша и медведи", которые погрузили зрителей в музыкальный гипноз. На поляне не было ни одного человека, кто бы не подпевал хотя бы одной из песен, звучавших в эту ночь.

В 1:00 на сцену вышла группа "Биртман", музыкальная мистификация вдохновленная творчеством несуществующего Зиновия Биртмана. Закончила музыкальную программу группа "НонАдаптанты", впечатлившая не только своей музыкой, но и своим визуальным образом.

Во всю силу воскресной ночью уже работала электронная сцена, где играла свой сет Ishome, радуя поклонников электронной музыки. Ночь, красивый лес и звездное небо были идеальным дополнением к этой музыке.