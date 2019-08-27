ГТЛК планирует покупать самарские самолеты-амфибии

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейший покупатель гражданской авиатехники российского производства, планирует приобретать самолеты-амфибии LA-8 разработки и производства самарского НПО "Аэроволга". Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин.

"Мы планируем приобретать эти суда. Один из них будет представлен на МАКСе", — сказал Сергей Храмагин.

Он уточнил, что массово реализовать этот самолет вряд ли получится, "но 20–30 машин в России найдут хозяев". По мнению гендиректора ГТЛК, воздушное судно может пригодиться в бизнес-авиации, лесоохране, экологических проектах. В тоже время, Сергей Храмагин отметил, что "у LA-8 очень хороший экспортный потенциал".