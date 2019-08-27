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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

ГТЛК планирует покупать самарские самолеты-амфибии

МОСКВА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейший покупатель гражданской авиатехники российского производства, планирует приобретать самолеты-амфибии LA-8 разработки и производства самарского НПО "Аэроволга". Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин.

"Мы планируем приобретать эти суда. Один из них будет представлен на МАКСе", — сказал Сергей Храмагин.

Он уточнил, что массово реализовать этот самолет вряд ли получится, "но 20–30 машин в России найдут хозяев". По мнению гендиректора ГТЛК, воздушное судно может пригодиться в бизнес-авиации, лесоохране, экологических проектах. В тоже время, Сергей Храмагин отметил, что "у LA-8 очень хороший экспортный потенциал".

LA-8 спроектирован из высокопрочных современных материалов в соответствии с американскими требованиями летной годности FAR-23/21. Может поставляться как с одиночным, так и со сдвоенным управлением, общее число мест — восемь, включая двух пилотов. Максимальная взлетная масса — 2720 кг, дальность полета — 1200 км. Может летать в любых широтах и климатических зонах, садиться в пресноводных и соленых водоемах. 

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