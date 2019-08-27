Сергей Цикалюк: "Страхование авиарисков требует высоких компетенций"

В интервью "Российской газете" председатель Совета директоров САО "ВСК" Сергей Цикалюк рассказал о специфике авиа- и космического страхования в России.

Сегодня авиа- и космическое страхование — одно из самых консервативных и узкоспециализированных направлений в страховании. ВСК существует на рынке страховых услуг уже почти 30 лет и 25 из них занимается страхованием авиационных рисков. За это время компанией накоплен большой опыт и создана уникальная для рынка компетенция и экспертиза как в андеррайтинге, так и в урегулировании убытков.

"Сегодня благодаря четко отлаженной процедуре оценки риска, процесс заключения договора страхования по стандартным авиарискам занимает менее часа", — рассказал Сергей Цикалюк.

По его словам, страхование авиатехники характеризуется устойчивым спросом. В России это обусловлено в первую очередь наличием четких стандартов и требований при эксплуатации авиационной техники, а также отлично налаженными механизмами оценки рисков и управления ими в авиационной отрасли. При этом основной объем страховых премий приходится на крупнейшие авиакомпании, авиационные предприятия и российских производителей авиатехники. Во всём мире рынок страхования авиационных рисков — это очень консервативный, довольно специфический сектор, связанный c большими страховыми суммами и лимитами ответственности, поэтому им занимается ограниченный круг страховщиков и перестраховочных организаций.

"Говоря о российском рынке, стоит отметить, что за последние пять лет он стал значительно уже: снизилось количество страховых компаний, работающих в данном сегменте, выросли требования со стороны клиентов к надежности страховых партнёров и уровню предоставляемого сервиса", — пояснил Сергей Цикалюк.

ВСК — одна из крупнейших компаний на российском рынке — обладает уникальной экспертизой, в том числе урегулирования убытков в авиационном страховании. Это позволяет компании сократить как время на проведение расследования, так и оперативно осуществлять выплаты. Конечно, в истории компании много случаев выплат в результате авиационных инцидентов с гражданскими, военными и беспилотными воздушными судами как отечественного, так и иностранного производства. Например, выплата в результате гибели опытного МиГ-29КУБ в 2014 году составила 507 млн рублей, падение вертолета Eurocopter в 2016 году 143 млн, или компенсация повреждений при посадке вертолета Ми-171 в 2018 — 359 млн и многие другие.

"Задача страховщика — обеспечивать надежную защиту в непредвиденных обстоятельствах, и без риска не было бы необходимости в страховании. Наша компания обладает безупречной деловой репутацией и всегда выполняет взятые на себя обязательства", — подчеркнул Сергей Цикалюк.

Помимо авиастрахования ВСК занимается и страхованием космических рисков вот уже более двадцати лет, и это еще более узкий рынок. Сегодня Роскосмосом аккредитовано менее 10 страховых компаний, и ВСК в их числе. Компания обеспечивает страховую защиту как по отечественным космическим программам, так и некоторым зарубежным. Здесь выше и риски, и лимиты ответственности. Например, в результате катастрофы пилотируемого космического аппарата Союз МС-10 в прошлом году ВСК выплатила 485 млн рублей. Сегодня совместно с другими страховщиками компания участвует в уникальном проекте по выводу на орбиту и стыковке с МКС транспортного пилотируемого корабля Союз МС-14 с Роботом Федором на борту.

На ближайшие три года целью компании является удвоение капитала Группы ВСК, а также сохранение показателя рентабельности капитала выше 20%.

Наращивание капитала повысит конкурентоспособность ВСК и обеспечит возможность для расширения страховых покрытий, что также увеличит вклад компании в развитие финансового сектора страны. На протяжении последних лет ВСК показывает устойчивый рост во всех основных сегментах бизнеса. Компания продолжает реализацию стратегии по наращиванию страхового портфеля, внедряет новые дистанционные сервисы для клиентов и совершенствует систему риск-менеджмента. По итогам первого полугодия капитал группы ВСК вырос почти на 12% до 29,7 млрд рублей, активы — до 142,5 млрд, а прибыль составила 4,1 млрд.

"Мы будем стремиться к продолжению роста объемов бизнеса и наращиванию доли рынка. Сборы в этом году должны превысить 100 млрд рублей при обеспечении уровня прибыли не ниже прошлого года — 8 млрд.

Значительное повышение капитализации компании, высокие операционные показатели страховщика уже стали основными факторами, повлиявшими на повышение рейтинга финансовой устойчивости страховщика международного агентства Fitch Ratings с уровня "BB-" до "BB" в этом году", — подытожил Сергей Цикалюк.

Подробнее: https://rg.ru/2019/08/26/rynok-aviastrahovaniia-vyrastet-na-15-20-v-blizhajshie-dva-goda.html