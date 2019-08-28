Двое самарцев погибли и двое пострадали в результате ДТП в Калмыкии

В понедельник, 26 августа, в 15:00 на 277 км автодороги ФАД Р-22 Каспий, на территории Целинного района 62-летний житель Самарской области, управляя автомобилем Cadillac, не учел дистанцию до двигавшейся впереди грузового КамАЗа, в результате чего совершил столкновение и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажир — 61-летний житель Самарской области, от полученных травм скончались на месте происшествия. В республиканскую больницу с телесными повреждениями госпитализированы двое пассажиров — 26 и 55-летняя жительницы Самарской области.

По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.