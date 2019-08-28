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Хоккей Спорт

"Лада" обыграла "Ижсталь" — 5:2

ТОЛЬЯТТИ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во второй игровой день Кубка "Лады" хозяева уверенно обыграли "Ижсталь" - 5:2, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Открыть счет "Ладе" удалось на 14-й минуте: Алексей Мастрюков обыграв защитника, выдал отличный пас Александру Денежкину, которому не составило труда отправить шайбу в пустые ворота — 1:0.

На 25-й минуте гости получили двойной численный перевес на две минуты и Артур Лаута дальним кистевым броском поразил ворота Корепанова — 1:1.

На 34-й минуте Денежкин оформил дубль после передачи из-за ворот от Никиты Лукина — 2:1.

На последней минуте второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами: у "Лады" отличился Константин Майоров, у "Ижстали" — Арсений Хацей.

На 48-й минуте Заседа сравнял счет — 3:3. Но на 53-й минуте Данил Семенов вновь вывел хозяев вперед — 4:3.

Гости почти за две минуты до окончания основного времени заменили голкипера шестым полевым игроком. Хотя забить в пустые ворота волжане не смогли, шайбу на счет Майорова судьи записали, поскольку гости лишили тольяттинцев возможности забить ценой фола — 5:3 победа "Лады".

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