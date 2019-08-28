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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Макет двигателя для новой самарской ракеты "Союз-5" испытают в ближайшие два года

МОСКВА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский Ракетно-космический центр "Прогресс" планирует провести испытания макета двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" в ближайшие два года, сообщает tass.ru со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Баранова.

"Я думаю, что ближайшие два года [будут проходить его испытания]", — сказал Баранов журналистам на авиасалоне МАКС.

По его словам, динамический макет двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5" будет проходить в РКЦ "Прогресс" испытания на первой ступени. "Динамические и статические нагрузки", — пояснил он.

Первый макет нового двигателя планировалось поставить в РКЦ "Прогресс" в декабре прошлого года.

Ранее в интервью ТАСС глава создающего эти двигатели НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщал, что на работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, которые предполагают создание опытного образца, проведение его испытаний и доработку, планируется потратить из бюджета порядка 7 млрд рублей. По его словам, испытания нового двигателя планируется проводить на протяжении этого и всего следующего года, чтобы в 2021 г. поставить РКЦ "Прогресс" готовый летный образец.

Напомним, Роскосмос заказал разработку ракеты среднего класса "Союз-5" РКК "Энергия", выделив около 60 млрд рублей. Первый пуск носителя планировали осуществить в 2022 году. Затем гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов говорил о переносе первого старта на 2023 год.

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