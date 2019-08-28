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ДТП Происшествия

Безработный нетрезвый сызранец угнал чужой автомобиль и устроил ДТП

СЫЗРАНЬ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани сотрудники полиции задержали 27-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранителям поступила информация, что на одной из улиц города автомобиль Lada Priora врезался в бордюр, а водитель авто, у которого имелись признаки опьянения, скрылся с места ДТП.

Прибывшие на место происшествие сотрудники ГИБДД установили и опросили свидетелей произошедшего. Один из них пояснил, что в момент аварии находился рядом и запечатлел на свой сотовый телефон, как находившийся за рулем мужчина, совершив ДТП, спешно ретировался из автомобиля. На видео полицейские опознали 27-летнего местного жителя, уже попадавшего в поле зрения правоохранителей по подозрению в совершении грабежа из магазина. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что злоумышленник украл машину с соседней улицы. В момент наезда на препятствие хозяин легковушки находился дома и о том, что автомобиль украден и попал в ДТП, он узнал от инспекторов ГИБДД.

В настоящее время в МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК  РФ.

Гид потребителя

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