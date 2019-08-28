Мэрия Самары ищет участок под новую школу в Крутых Ключах

Мэрия Самары ищет участок под новую школу в микрорайоне Крутые Ключи, сообщил руководитель департамента градостроительства города Сергей Шанов.

По его словам, в микрорайоне есть два подходящих земельных участка. На одном из них находится магистральный водопровод, построенный частным инвестором. Собственник сетей готов произвести их вынос, но решаются юридические аспекты такой процедуры, возможность ее финансирования за счет муниципального бюджета.

Второй участок - на ул. Школьной - находится в частной собственности. Владелец выразил готовность его продать, и администрация ждет коммерческого предложения.

"Где будет дешевле, там и будем строить школу", - заявил Шанов.