Мэрия Самары не смогла отсудить водовод до Крутых Ключей

Администрация Самары не смогла через суд признать за собой право собственности на водовод и канализационный коллектор, к которым подключен микрорайон Крутые Ключи. Железнодорожный районный суд в конце марта отказал в удовлетворении требований мэрии к ООО "Аква-Строй".

С иском к "Аква-Строю", Андрею Романико и МП "Самараводоканал" горадминистрация обратилась в октябре прошлого года. Муниципалитет требовал признать недействительным договор присоединения, заключенный в 2010 г. между "Самараводоканалом" и Романико (был директором МП в 2007–2009 гг., СМИ называли его менеджером группы компаний "ФОМ", подконтрольной экс-мэру Виктору Тархову — прим. ВН) и инвестиционный договор от 2010 г., заключенный между "Аква-Строем" и Романико.

Предметом инвестдоговора было строительство водовода диаметром 700 и 300 мм общей протяженностью около 1250 м и канализационной линии вдоль Московского шоссе от микрорайона "Новая Самара" до двух участков в коттеджном поселке "Озерки", собственником которых являлся Романико. Нагрузка на сети указывалась в 1 кубометр в сутки (муниципалитет впоследствии назовет такую мощность абсурдной для указанных в договоре целей).

Инвестор "Аква-Строй" по договору должен был построить объект собственными силами, а соинвестор Романико подготовить и согласовать с властями всю необходимую разрешительную документацию. Стоимость всех работ оценивалась в 6 млн рублей.

По мнению мэрии, эти договоры являются мнимыми, поскольку предусмотренные ими объекты не были построены. Якобы вместо них "Аква-Строй" протянул водовод и канализационную линию в п. Красный Пахарь общей протяженностью почти 5 км.

Сделки были заключены без намерения создать соответствующие им правовые последствия, посчитали в администрации.

"Ни одна из сторон сделок в течение 8 лет после возведения объектов не заявила о том, что цель инвестиционного договора не достигнута, о том, что водоснабжение и водоотведение участков не осуществляется, из чего администрация Самары делает вывод, что сделка по техусловиям, выданным Романико А.М., а также по договору присоединения, заранее была запланирована сторонами к исполнению в ином виде, нежели указано в договоре", — обозначается в документах суда позиция мэрии.

Если бы у "Аква-Строя" не было точки подключения, появившейся по мнимым договорам, "Самараводоканал" не имел бы права заключать договор о подключении и сам бы стал организацией, обязанной построить сети, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение жилой застройки Крутых Ключей и тогда сети являлись бы муниципальной собственностью, сделали вывод юристы мэрии.

Кроме того, в горадминистрации считают, что сети были построены "Самараводоканалом" и указывают на тот факт, что "Аква-Строй" не зарегистрировал право собственности на них.

Позицию муниципалитета поддержал "Самараводоканал" и ЗАО "ППСО" АО"Авиакор" (застройщик Крутых Ключей, входит в "Корпорацию Кошелев" — прим. ВН).

Представители застройщика в суде поясняли, что по трехстороненму договору с "Самараводоканалом", "Аква-Строем" и АО "ППСО" АО "Авиакор" должен был появиться водовод от точек подключения "Аква-Строя" до Крутых Ключей.

По информации источника "Волга Ньюс", знакомого с ситуацией, стройкомпания в свое время обратилась в МП "Самараводоканал" и вынуждена была подписать предложенные договоры "из-за отсутствия альтернативы", и никаких точек подключения у "Аква-Строя" не было.

Суд в итоге внял доводам "Аква-Строя" о том, что компания действительно строила сети и в 2011 г. передала их в аренду "Самараводоканалу", а трехлетний срок исковой давности по договору давно истек.

Параллельно мэрия обращалась в областной арбитраж. В августе 2017 г. администрация попросила признать право собственности на коммуникации за муниципалитетом, а в апреле 2018 г. подала второй иск — с требованием признать недействительными договор о подключении и инвестсоглашение.

Рассмотрение первого иска было приостановлено до вынесения решения по второму, а его рассмотрение, в свою очередь, приостановили до окончания процесса в Железнодорожном суде. Таким образом, решение районного суда, очевидно, поставит точку в споре за сети.

ООО "Аква-Строй", по данным ИАС Seldon.Basis, было зарегистрировано 28 сентября 2009 года. Сейчас адресом компании значится ул. Набережная реки Самары, 1. Учредителем и директором выступает Владислав Дементьев.

В 2012 г. активы компании перешли к другому самарскому ООО с идентичным названием — "Аква-Строй", учрежденному в 2011 году. Стоимость сделки указывалась в 152 млн рублей. Впоследствии "двойник" перерегистрировался в Москве. Сейчас гендиректором и владельцем компании выступает Алексей Кулагин.

В числе бывших учредителей компаний присутствуют одни и те же физлица. Через одного из экс-собственников обоих "Аква-Строев", Сергея Крылова, компании аффилированы Наталье Басановой, супруге Ивана Басанова, возглавлявшего "Самараводоканал" в 2014–2015 гг., а также работавшего на предприятии финансовым директором.

В многочисленных судах "всплывали" факты строительства "Аква-Строем" водовода без положительного заключения госэкспертизы, без разрешения на строительство, а также его эксплуатации без разрешения на ввод. Также компания незаконно подключалась к сетям, проложенным для жилого района "Новая Самара".

В 2017 г. московский "Аква-Строй" подал иск о банкростве самарского, мотивируя его неисполнеными обязательствами в размере 839 млн рублей.

Помимо мэрии, о своих правах на водовод и канализационный коллектор до Крутых Ключей заявляло и ЗАО "ППСО" АО "Авиакор", подавшее соответствующий иск в областной арбитраж еще в 2016 году. Застройщик указывал, что по соглашению с "Аква-Строем", заключенному в 2010 г., выплатил 40 млн руб. на строительство водопровода протяженностью около 1,8 км, канализационного коллектора в 1,5 км, а также насосных станций.

По мнению "Авиакора", построенные на его средства сооружения должны являться его собственностью. Компания ссылалась на постановление правительства РФ "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры". Также застройщик указывал, что Гражданский кодекс не допускает дарение в отношениях между коммерческими организациями.

Однако сначала Арбитражный суд Самарской области, а затем апелляционная и кассационные инстанции отказали в удовлетворения иска.

ЗАО "ППСО" АО "Авиакор" попыталось вернуть 40 млн руб. в рамках дела о банкротстве самарского "Аква-Строя" и в феврале 2019 г. обратилось в арбитраж с заявлением о включении в реестр требований кредиторов. По делу, которое рассматривал судья Александр Исаев, погибший при странных обстоятельствах 31 марта 2019 г., назначена судебная строительно-техническая экспертиза.

При этом в судебных документах есть информация о заключенном в 2012 г. договоре присоединения между ООО "Аква-Строй" и ЗАО "ППСО" АО "Авиакор". По нему за техническую возможность подключения домов к системе водоснабжения и водоотведения застройщик должен был заплатить 128 млн рублей. По данным источников, знакомых с ситуацией, речь идет о второй — "большой ветке".

В "Корпорации Кошелев" ситуацию с "Аква-Строем" не комментируют.

Помимо "Авиакора", "Аква-Строй" регулярно получает средства от "Самарских коммунальных систем" ("СКС"), выступающих арендатором сетей "Самараводоканала".

По данным "СКС", за пользование сетями было перечислено 57,5 млн руб., иск еще на 20 млн руб. рассматривается судом.

При этом в "СКС" считают, что услуги, оказываемые "Аква-Строем", не отвечают критериям надежности и качества, предусмотренным законом "О водоснабжении и водоотведении".

"ООО "Аква-Строй" не выполняет своих обязанностей по надлежащему содержанию сетей, — отмечают в "СКС". — Сети водоснабжения и водоотведения, по которым снабжаются питьевой водой и принимаются стоки от мкр. Крутые Ключи, находятся в технически неисправном, полуразрушенном состоянии. В результате многочисленных перерывов в водоснабжении ООО "Самарские коммунальные системы" вынуждено своими силами устранять аварийные ситуации, а также производить перерасчет потребителям за услуги водоснабжения".

По информации "Волга Ньюс", ППСО АО "Авиакор" и горадминистрация предпринимали попытки привлечь руководство "Аква-Строя" к уголовной ответственности. В мае 2017 г. в УМВД Самары даже было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц самарской "ипостаси" компании по статье "Мошенничество". Однако уже в июне того же года замначальника ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области Игорь Бровяков отменил постановление о возбуждении дела.

А в августе 2018 г. на имя начальника ГУ МВД по Самарской области Александра Винникова поступило заявление о преступлении от первого вице-мэра Самары Владимира Василенко. В нем указывалось на незаконность получения "Аква-Строем" прав на коммунальные сети, которые "в силу закона должны были перейти в муниципальную собственность". По заявлению была назначена проверка. Уточнить ее результаты на момент публикации не удалось.