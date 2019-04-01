В Самаре в ДТП погиб судья Арбитражного суда

В воскресенье, 31 марта, в Самаре погиб судья Арбитражного суда. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

Примерно в 4:15 рядом с домом №203 на 3-й просеке мужчину, пересекавшего дорогу в не предназначенном для этого месте, сбил 35-летний водитель Kia Cerato.

Пешехода госпитализировали с политравмой, но через полтора часа после ДТП он умер в больнице, не приходя в сознание.

Погибшим оказался 53-летний судья Александр Исаев. Он жил рядом с местом аварии - в доме №250.

Полиция вместе с ФСБ ведет проверку по факту случившегося.

Исаев начинал карьеру в милиции, затем работал мировым судьей, а с 2008 г. - судьей арбитражного суда.