Новый генплан Самары планируют утвердить в 2020 году

Процедура утверждения нового генерального плана Самары завершится ориентировочно в 2020 году. Об этом в рамках проекта "Комментарии открыты" рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Напомним, решение о необходимости внесения комплексных изменений в генплан было принято в 2016 г., поскольку в действовавшей на то время версии документа все расчеты были сделаны только до 2015 года. В соответствии с муниципальным контрактом такой проект уже разработан, с расчетным периодом до 2030 года.

Новым документом будут учтены и земли лесного фонда. Это позволит, в том числе, избежать даже попыток какой-либо застройки на данных территориях.

По информации Сергея Шанова, принятие соответствующего документа на уровне РФ, возможно в самое ближайшее время.

После этого предстоит процедура публичных слушаний и процедура утверждения генерального плана, которые планируют завершить в 2020 году.