В Клявлинском районе погиб водитель опрокинувшейся в кювет легковушки

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В среду, 28 августа, в 13:25, в Клявлинском районе участником ДТП стал 37-летний водитель Chery. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.