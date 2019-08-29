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ДТП Происшествия

В Клявлинском районе погиб водитель опрокинувшейся в кювет легковушки

КЛЯВЛИНО. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 августа, в 13:25, в Клявлинском районе участником ДТП стал 37-летний водитель Chery. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Он ехал по ул. Центральной в с. Ерилкино в сторону ул. Нагорной. По предварительной версии стражей порядка, автомобилист не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась.

Водитель погиб, его 36-летний пассажир получил травму руки, ему оказывали медицинскую помощь.

По факту ДТП ведется проверка.

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