На трассе Самара — Бугуруслан нетрезвый водитель легковушки протаранил почтовый УАЗ

В среду, 28 августа, в 20:00, в Кинель-Черкасском районе произошло ДТП с участием 45-летнего водителя Lada Kalina. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 107 км трассы Самара — Бугуруслан он выехал на встречную полосу и столкнулся с синим УАЗом с логотипом УФПС.

По данным областного ГУ МВД, в аварии пострадал водитель Lada Kalina. Его доставили в больницу, где выяснилось, что он находился в состоянии опьянения. Пострадал и водитель УАЗа, он получил травму грудной клетки. Ему тоже оказывали медицинскую помощь.

По факту ДТП ведется проверка.