В Самаре несовершеннолетний водитель легковушки врезался в иномарку

В среду, 28 августа, в 2:00, в Самаре участником ДТП стал 17-летний водитель ВАЗ-21154, ехавший по Стромиловскому шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии правоохранителей, напротив дома № 7 по Грозненскому переулку он нарушил ПДД и столкнулся с Datsun on-DO под управлением 37-летнего мужчины.

Травму головы получил 18-летний пассажир отечественной легковушки. Ему оказывали медицинскую помощь.

В пресс-службе областного ГУ МВД России сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.