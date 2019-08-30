Артисты оркестра Самарского театра оперы и балета сыграют гимн России в Санкт-Петербурге

В воскресенье, 1 сентября, артисты оркестра Самарского академического театра оперы и балета примут участие в акции "Юбилей гимна России" в Санкт-Петербурге.

В честь 75-летия музыки Александра Александрова гимн России прозвучит в исполнении сводного оркестра рекордного размера. В его состав войдут музыканты из 85 регионов России, в том числе более чем 70 исполнителей из Самары. Общее число оркестрантов достигнет 10 тыс. человек, а сопровождать своей игрой они будут 40-тысячный сводный хор.

Музыкальная подготовка к акции проводится под руководством народного артиста России, музыкального редактора современного исполнения гимна России Павла Овсянникова. Руководить коллективом будет художественный руководитель Мариинского театра, председатель Всероссийского хорового общества, маэстро Валерий Гергиев.

Акция станет самым массовым живым исполнением гимна России в истории.