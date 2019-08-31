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Хоккей Спорт

"Лада" стала победителем "Кубка Lada"

ТОЛЬЯТТИ. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" стал победителем "Кубка Lada", завершившегося накануне, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В заключительный день состоялись два матча. В первом встретились "Хумо" и "Ижсталь". Победа осталась за командой из Удмуртии — 3:2. Таким образом, независимо от результата матча против ЦСК ВВС, "Лада" стала досрочным обладателем главного приза.

Начало матча с самарцами прошло с заметным преимуществом хозяев, которое материализовал в заброшенную шайбу Вячеслав Андрющенко — 1:0. Арбитры прибегли к видеопросмотру, который показал, что шайба была заброшена без нарушения правил. Во второй половине периода "летчики" активизировались. Под занавес периода ЦСК ВВС реализовал большинство — после атаки "2 против 1" отличился Александр Степаненко — 1:1.

В начале второго периода Александр Денежкин реализовал большинство и вывел хозяев вперед (2:1).

В третьем периоде гости много атаковали, и наставник "Лады" Александр Титов в его середине вынужден был взять тайм-аут. В концовке тольяттинцы не дали сопернику заменить голкипера полевым игроком, активно прессингуя "летчиков" в чужой зоне — хозяева выиграли все четыре матча.

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