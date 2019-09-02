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Хоккей Спорт

МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Континентальная хоккейная лига и МегаФон заключили новое соглашение о сотрудничестве в сезоне 2019–2020 годов.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Церемония тожественного подписания состоялась в воскресенье, 1 сентября, в рамках матча за Кубок Открытия сезона между ЦСКА и "Авангардом". В ней приняли участие генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко. Соглашение наделяет МегаФон официальным статусом "Партнер Чемпионата КХЛ", а также "Партнер Недели Звезд Хоккея" и "Партнер Плей-офф Чемпионата КХЛ" в сезоне 2019–2020 гг.

В стартовавшем сезоне МегаФон будет активно содействовать популяризации хоккея в России, организует работу фан-зон для болельщиков на стадионах и вне, проведет автограф-сессии с игроками и другие мероприятия. Уже в преддверии начала хоккейного сезона компания модернизировала сетевую инфраструктуру ледовых арен, чтобы обеспечить лучшую скорость мобильного интернета и качество голосовой связи.

"МегаФон поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость. Потому что для большинства болельщиков в России хоккей — это больше чем спорт, это религия. И мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром интернете. А всем командам желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков", — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ: "С компанией МегаФон нас связывает много очень добрых и эффективных моментов сотрудничества. И не только в этом проекте. Огромная гордость и привилегия работать с компанией по всем направлениям. МегаФон является надежным партнером на протяжении всего существования Лиги. У нас множество совместных акций, технологических проектов, основанных на быстром интернете. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться".

"Сам я лично никогда не занимался хоккеем профессионально, но в юности гонял во дворе с клюшкой. Хоккей — один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, и очень хочется, чтобы накал страстей, которым сопровождается плей-офф в Кубке Гагарина, только усиливался. Потому что ничто так не привлекает зрителя, как фантастическая интрига в сериях", — добавил Геворк Вермишян.

МегаФон в Самарской области также обеспечивает связью все основные спортивные сооружения, что позволяет жителям региона всегда быть на связи: и во время различных спортивных мероприятий, и занимаясь спортом.

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