В "Кошелев-проекте" отпраздновали День знаний

1 сентября у жителей микрорайонов Крутые ключи и Кошелев-парк — это день, богатый событиями. Они отпраздновали не только День знаний и День района, но и открытие еще одной школы в Кошелев-парке.

Строительство школы обошлось почти в миллиард рублей, 70% — средства федерального бюджета. Учебное заведение рассчитано более чем на 1300 детей. Новая школа станет вторым корпусом школы №7 в Крутых Ключах. В распоряжении ребят и родителей — школьные автобусы, а сама школа оснащена самым современным оборудованием. Два больших спортзала, зал хореографии и бассейн, шесть спортивных площадок дополняют образовательное пространство. Сам учебный процесс будет вестись с применением новых технологий. В каждом кабинете установили интерактивную доску и видеоэкраны. Есть в школе и квадрокоптеры, и 3D-принтеры и даже шлемы дополненной реальности.

Председатель комитета по строительству Самарской Губернской Думы Владимир Кошелев поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что новая школа станет существенным вкладом в достижение регионом целевых показателей национального проекта "Образование".

После торжественного открытия школы начался традиционный для жителей праздник — День района. В нем приняло участие несколько десятков тысяч человек. Дневная развлекательной программа включала в себя награждение активных жителей района и завершилась концертом с участием Елены Темниковой и грандиозным салютом.

Кроме того на праздновании Дня района "Кошелев — проект" состоялась презентация уникального продукта — "Умные квартиры с голосовым помощником Алиса". Умные квартиры с Алисой — совместный проект корпорации "Кошелев" и компании "Яндекс". Создание умных квартир с голосовым управлением — это первый шаг в формировании цифровой среды внутри новых городских пространств с реализацией возможностей "Умного дома от Яндекса". Этот совершенно новый продукт заинтересует молодые семьи, которые активно покупают квартиры Корпорации "Кошелев".