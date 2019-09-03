НПФ "Сафмар" остается в тройке лидеров по доходности пенсионных накоплений среди крупнейших НПФ

НПФ "Сафмар", входящий в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, по итогам работы негосударственных пенсионных фондов в первом полугодии 2019 года, остается в группе лидеров в рэнкинге негосударственных пенсионных фондов, составленном Банком России.

Фонд занял третье место по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений среди крупнейших НПФ. Этот показатель составил 10,31% годовых. Доходность пенсионных резервов в первом полугодии 2019 года достигла 10,66% годовых. Показатель инфляции, по данным Росстата, в первом полугодии составил 2,5%.

Основным драйвером роста пенсионных средств, по сообщению Банка России, стали положительные результаты инвестиционной деятельности. Положительную доходность в части инвестирования средств пенсионных накоплений показали все фонды (33 организации), в отношении размещения средств пенсионных резервов — 43 из 47 фондов.

Банк России в своем пресс-релизе также сообщает, что доходность (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду) топ-5 фондов по величине пенсионных накоплений варьировалась от 6,2 до 13,2%. Величина доходности пяти крупнейших фондов по величине пенсионных резервов находилась в интервале от 7,4 до 12,2%.

НПФ "Сафмар", согласно данным статистики Банка России, входит в пятерку крупнейших НПФ по объему пенсионных накоплений, числу клиентов — застрахованных лиц, объему пенсионных выплат по ОПС (накопительная пенсия, единовременные выплаты, срочные выплаты) и числу клиентов, получающих пенсии по ОПС.

Объем пенсионных накоплений под управлением фонда составил по итогам первого полугодия 2019 года 254,0 млрд руб., резервов — 8,4 млрд руб. Число клиентов — застрахованных лиц достигло 3,9 млн человек, участников по негосударственному пенсионному обеспечению — 81,2 тыс. человек. В марте 2019 года НПФ "Сафмар" объединился с НПФ "Доверие".