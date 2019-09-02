В Сызрани водитель врезался в бетонные блоки и отказался от медосвидетельствования

В воскресенье, 1 сентября, в Сызрани в полицию из лечебного учреждения сообщили, что к ним обратился 42-летний водитель Lada Vesta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

При проверке выяснилось, что водитель ехал по ул. Степной в направлении ул. Смирницкого. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. После оказания медицинской помощи автомобилиста отпустили домой.

В ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что водитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. В связи с этим в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает административный штраф 30 тыс. руб. с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.