16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинский завод ЖБИ создаст высокотехнологическое производство стройконструкций при поддержке Корпорации МСП "Теплант" признали банкротом Жигулевский известковый завод не смог вывести свой карьер из нацпарка "Самарская Лука" На заводе "Мягкая кровля" введена в строй третья газовая печь для подогрева сырья Самарский завод "Теплант" может быть продан челябинской "Стройсистеме"

Производство стройматериалов Строительство и недвижимость

Тольяттинский завод ЖБИ создаст высокотехнологическое производство стройконструкций при поддержке Корпорации МСП

ТОЛЬЯТТИ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинский завод ЖБИ Флоркон получил заем 600 млн руб. на создание производства строительных конструкций из самоуплотняющегося бетона, сообщает Корпорация МСП. Фонд развития промышленности одобрил предприятию 244,22 млн руб. по ставке 3% первые три года пользования займом и 5% годовых далее. В Фонде развития моногородов — открыто финансирование на 249,5 млн руб. по ставке 0% годовых. Средства предоставлены фондами при обеспечении Корпорации МСП в рамках специального продукта для стартапов.

Первую производственную линию планируется запустить в эксплуатацию в 2020 году. К 2024 г. производственные мощности предприятия достигнут 28,8 тыс. куб. м ЖБИ в год.

"Завод ЖБИ Флоркон будет создан на территории Порта Тольятти, что обеспечит высокоэффективную логистику сырья, материалов и готовых изделий. Завод Флоркон, как резидент ТОСЭР "Тольятти", обладает преференциями в области налогообложения, администрирования, доступа к инфраструктуре. Производственные мощности планируется создать с применением зарубежного и российского оборудования", — говорится в релизе.

В линейку продукции компании войдут колонны, балки, лестничные марши, одно- и трехслойных стеновые панели, фундаментные стаканы и другие сборные железобетонные элементы для промышленного строительства. Заинтересованность в доступных по стоимости изделиях из современных материалов высказал ряд крупных строительных компаний как на территории Самарской области, так и работающих в радиусе до 1 тыс. км от Тольятти.

Новое производство позволит создать 124 рабочих места.

Гид потребителя

Фото на сайте

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

На заводе "Самарский Стройфарфор" состоялось заседание общественного совета при Минтруда

На заводе "Самарский Стройфарфор" состоялось заседание общественного совета при Минтруда

Губернатор Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом завод железобетонных конструкций "Корпорации КОШЕЛЕВ"

Губернатор Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом завод железобетонных конструкций "Корпорации КОШЕЛЕВ"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6