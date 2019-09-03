Тольяттинский завод ЖБИ создаст высокотехнологическое производство стройконструкций при поддержке Корпорации МСП

Тольяттинский завод ЖБИ Флоркон получил заем 600 млн руб. на создание производства строительных конструкций из самоуплотняющегося бетона, сообщает Корпорация МСП. Фонд развития промышленности одобрил предприятию 244,22 млн руб. по ставке 3% первые три года пользования займом и 5% годовых далее. В Фонде развития моногородов — открыто финансирование на 249,5 млн руб. по ставке 0% годовых. Средства предоставлены фондами при обеспечении Корпорации МСП в рамках специального продукта для стартапов.

Первую производственную линию планируется запустить в эксплуатацию в 2020 году. К 2024 г. производственные мощности предприятия достигнут 28,8 тыс. куб. м ЖБИ в год.

"Завод ЖБИ Флоркон будет создан на территории Порта Тольятти, что обеспечит высокоэффективную логистику сырья, материалов и готовых изделий. Завод Флоркон, как резидент ТОСЭР "Тольятти", обладает преференциями в области налогообложения, администрирования, доступа к инфраструктуре. Производственные мощности планируется создать с применением зарубежного и российского оборудования", — говорится в релизе.

В линейку продукции компании войдут колонны, балки, лестничные марши, одно- и трехслойных стеновые панели, фундаментные стаканы и другие сборные железобетонные элементы для промышленного строительства. Заинтересованность в доступных по стоимости изделиях из современных материалов высказал ряд крупных строительных компаний как на территории Самарской области, так и работающих в радиусе до 1 тыс. км от Тольятти.

Новое производство позволит создать 124 рабочих места.