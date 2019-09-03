Разговор перед увольнением: стоит ли выпускать пар?

Если вы написали заявление об увольнении, с вами, скорее всего, захочет поговорить ваш руководитель или HR-менеджер. Даже если они точно знают, что беседа не изменит вашего решения. Дело не в попытке отговорить вас, а в желании задать несколько вопросов. Иногда вместо разговора просят заполнить анкету. Зачем это работодателю? И стоит ли честно говорить и писать обо всем, что накипело?

Прощальное интервью сейчас проводят не только в крупных продвинутых компаниях, но иногда и в маленьких, в которых даже нет своего HR-менеджера. Руководители и собственники бизнеса понимают: в этот момент можно услышать от вас критику без опасений с вашей стороны, что из-за этого вы можете лишиться работы (вы ведь и так уже увольняетесь). А неприятная правда может оказаться очень полезной для развития бизнеса.

В компаниях, где понимают ценность подобной информации, такие беседы проводят не непосредственные руководители уходящего сотрудника, а кто-то, кто может быть более беспристрастным, в маленьких компаниях — лично собственники бизнеса, независимо от того, насколько высока должность увольняющегося.

А для уходящего сотрудника это хорошая возможность высказать (или написать в анкете) все, что накопилось. Но стоит ли? Специалисты рекрутингового портала HeadHunter рассказали, зачем работодателю этот разговор или опрос — что конкретно он хочет узнать.

Выяснить причины увольнения

Стандартное заявление по собственному желанию не предполагает откровенного описания всех причин вашего ухода. Последний разговор — это возможность для работодателя узнать, почему вы приняли такое решение. Если причина в личном конфликте с коллегой или начальником, работодателю важно его погасить (независимо от того, уйдете вы или останетесь), чтобы не наживать себе врага в вашем лице.

А еще выяснение причин увольнения помогает обнаруживать систематические проблемы в компании. Если ваш случай не единичный, то компания сможет собрать аналитику и выявить проблему, которая до сих пор оставалась вне поля зрения руководства или HR-службы, поработать над ней. Даже если вам кажется, что эта проблема — на поверхности, для работодателя она может быть совсем не очевидной. Во-первых, потому что в фокусе другие задачи, во-вторых, потому что проблема замалчивается, ее обсуждают только кулуарно.

Как подготовиться к собеседованию по телефону или скайпу Звонок по телефону или в Skype - первый контакт с потенциальным работодателем. Разговор может быть коротким - всего несколько уточняющих вопросов и краткое описание вакансии, затем - приглашение на встречу в офис. Но может быть и длинным полноценным собеседованием. В последнее время такой вариант используется все чаще. Как подготовиться к телефонным и онлайн-интервью? Каковы их особенности?

Опросы увольняющихся сотрудников помогают организациям обнаружить, например, ошибки адаптации новичков ("бросили на произвол судьбы, выплывай, как умеешь"), излишнюю бюрократизацию процессов или сильную перегруженность людей на отдельных функциях, узнать о нездоровой атмосфере в коллективе отдела. Периодические увольнения по похожим причинам — сигнал для руководства, что что-то идет не так.

Если вы уходите в другое место на более привлекательные условия, у вас, скорее всего, попытаются разузнать подробности. Правда, это не значит, что вам хотят сделать контроффер. Условия работы у конкурентов — информация для работодателя сама по себе ценная. Благодаря ей в компании могут наконец признать, что зарплата, соцпакеты и другие условия работы отстали от рыночных и пора их улучшить, чтобы не терять сотрудников.

Узнать о слабых сторонах компании

"Прощальные" анкеты обычно включают стандартные вопросы с просьбой оценить комфортность условий работы, уровень компенсаций, атмосферу в коллективе, степень нагрузки. Не важно, связано ли это напрямую с вашим желанием уволиться, — это в любом случае полезная обратная связь.

В компаниях, которые всерьез заинтересованы в том, чтобы люди надолго оставались у них работать, анализируют результаты и благодаря им выявляют слабые стороны, стараются вовремя изменить что-то к лучшему.

Узнать о нарушениях

В прощальной беседе или анкете бывает вопрос, не случалось ли вам наблюдать каких-либо серьезных нарушений или даже противозаконных действий в работе коллег. Это не призыв к "стукачеству", а шанс рассказать про ситуации, о которых вы раньше были вынуждены молчать из-за устоявшихся отношений в коллективе. Ваша информация может помочь тем коллегам, у которых по-прежнему связаны руки, хотя они тоже возмущены теми же фактами. Откаты за крупные проекты, банальное воровство, буллинг в коллективе — об этом работодатели нередко узнают от уходящих сотрудников на финальном интервью.

Излишне говорить о слухах — важны только факты, то есть то, свидетелем чего вы были лично. Иначе можно неосторожным словом навредить ни в чем не повинному человеку. И, само собой, не стоит поддаваться соблазну, пользуясь случаем, очернить кого-то, с кем случился личный конфликт. Всё равно вашу информацию постараются проверить — и, если она не подтвердится, вы рискуете получить бумеранг в виде плохих рекомендаций новым работодателям.

Предупредить увольнение на эмоциях

Такое возможно, если вы написали заявление импульсивно, под воздействием ситуации, а потом засомневались, стоило ли так горячиться. Забрать заявление бывает неловко, особенно если сказали об увольнении публично. Но работодатель тоже не заинтересован терять ценного сотрудника из-за эмоционального порыва. Доверительная беседа помогает найти компромиссное решение. А иногда, наоборот, окончательно утверждает в желании уйти из компании.

Защитить репутацию компании

Сотрудник, уходящий со скандалом, может нанести вред бренду работодателя. Негативные отзывы на специальных сайтах, отпугивающие других потенциальных работников, публичные посты в социальных сетях, которые могут внезапно стать вирусными и привлечь лишнее внимание к компании, — всё это риски для репутации работодателя. Далеко не всегда серьезные риски, но некоторые компании стараются исключать и такие. Поэтому у работодателей бывает две стратегии поведения с увольняющимися скандалистами: игнорировать их и не вступать в переговоры либо, наоборот, выслушать, посочувствовать, постараться успокоить — лишь бы сгладить конфликт.

Попробуйте взглянуть на ситуацию объективно: одно дело, если конфликт личностный, а компания в целом не заслужила очернения, и совсем другое — если компания вас обманула, грубо нарушила ваши права. Но в любом случае учитывайте: если у компании в целом хорошая и сильная репутация на рынке, то ваш единичный публичный отзыв может навредить скорее вам, чем ей (вы рискуете получить ярлык скандалиста на пустом месте в глазах других потенциальных работодателей).

Сохранить связи на будущее

Вы ценный сотрудник, и руководству жаль вас терять. Уходите вы бесконфликтно — просто где-то вам предложили такие условия, которые нынешний работодатель при всем желании не потянет, или куда-то, где больше возможностей для карьерного роста, интереснее задачи. В современных компаниях всё это не повод считать увольняющегося сотрудника отрезанным ломтем. Всегда есть шанс однажды вернуть того, у кого остались хорошие впечатления о работодателе. Именно этой цели может быть посвящен прощальный разговор: вам дадут понять, что для вас двери всегда открыты.

Как назвать резюме: типичные ошибки и заблуждения В качестве названия резюме на большинстве рекрутинговых онлайн-площадок отображается то, что вы напишете в графе "Желаемая должность". К сожалению, при заполнении этой графы соискатели часто совершают ошибки. <a href="https://samara.hh.ru/article/25255?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=misc_app_weekly_260819&utm_content=article25255">HeadHunter</a> разобрал самые часто встречающиеся, чтобы вы могли проверить себя.

Это и в ваших интересах — компания ведь тоже может однажды сделать такой рывок вперед, что вам захочется оказаться в ее команде снова, но уже на новых условиях. К тому же не факт, что там, куда вы уходите, всё будет так прекрасно, как вам обещали, — не исключено, что вернуться захочется быстрее, чем вы думаете.

Если вы уходите к клиенту или партнеру по проектам вашего нынешнего работодателя, то с вами захотят сохранить добрые отношения ради еще одной, очевидной причины. Такие связи полезны для бизнеса.

В чем польза для вас

Финальное интервью может быть полезным не только для работодателя. Если вы долго работали в компании, прошли с командой через непростые времена и сложные проекты, то последний разговор перед увольнением, скорее всего, не обойдется без благодарностей. Хороший отзыв от руководителя воодушевит вас перед выходом на новую работу, и вы поймете, что старались не зря.

Вам тоже важно оставить о себе хорошее последнее впечатление в компании: рекомендации от бывших работодателей имеют значение для будущих. Расставшись на хорошей ноте, вы можете рассчитывать на покровительство или как минимум отсутствие препятствий со стороны бывшего работодателя для будущей карьеры.

Семь раз отмерь, один раз выскажись

Если вы в прощальной беседе честно и объективно скажете о недостатках компании в целом или руководства в частности, такая обратная связь может быть полезна работодателю. Но лишь при соблюдении двух условий.

Первое. Обе стороны настроены на конструктивный лад. Если ваш интервьюер преследует скрытые цели, пытается манипулировать вами, а сам не намерен быть до конца откровенным, то разговор в негативном ключе может обернуться для вас карьерными рисками. Как минимум потерей полезных связей, как максимум — местью в виде плохих рекомендаций за вашей спиной. Поэтому учитывайте принятую в компании корпоративную культуру и личность вашего собеседника.

Второе. Вы воздержитесь от лишней эмоциональности и постараетесь не переходить на личности, насколько это возможно. Если же дипломатичность — не ваш конек, возможно, лучше промолчать, чем высказать и так не слишком приятную правду в резкой форме. Такое финальное интервью не принесет пользы ни вам, ни компании — не факт, что ваш собеседник захочет разглядеть рациональный смысл в потоке эмоций.