Как подготовиться к собеседованию по телефону или скайпу

Звонок по телефону или в Skype — первый контакт с потенциальным работодателем. Разговор может быть коротким — всего несколько уточняющих вопросов и краткое описание вакансии, затем — приглашение на встречу в офис. Но может быть и длинным полноценным собеседованием. В последнее время такой вариант используется все чаще. Как подготовиться к телефонным и онлайн-интервью? Какие у них есть особенности?

Короткая беседа по телефону может состояться как с предварительной договоренностью о времени созвона, так и без нее. Правда, многие рекрутеры, руководствуясь современными правилами делового этикета, прежде чем звонить, предпочитают сначала уточнить (например, в мессенджере), удобно ли вам разговаривать.

"Если звонок застал врасплох, можно вежливо сказать, что вы не можете в данный момент говорить, и предложить созвониться в другое время (хорошо бы сразу назвать удобный вам интервал), - говорит карьерный консультант, руководитель HR-проектов HeadHunter Ирина Хоменко. - Это лучше, чем если вы от волнения начнете запинаться и путаться. Правда, серьезного повода для волнения в случае коротких бесед обычно нет: вас, скорее всего, спросят, насколько актуальна для вас вакансия, и, возможно, зададут пару уточняющих вопросов по вашему резюме. Внезапный звонок также лучше перенести, если поговорить для вас не проблема, но шум вокруг может помешать расслышать собеседника".

О полноценных собеседованиях, конечно, в любом случае принято сначала договариваться точно так же, как и о личных встречах. Предварительная договоренность дает вам возможность подготовиться. У удаленных интервью есть свои особенности.

Вредные советы для провала внезапного интервью

- Откликнувшись на вакансию или разместив свое резюме в открытом доступе, всегда отвечайте на звонки с незнакомого номера недовольным голосом: "Слушаю!" или "Кто это?". Или просто не берите трубку — зачем, звонит же неизвестно кто, а свой номер вы оставили в резюме "просто так".

- Грубо прервите рекрутера и попросите его набрать вам во внерабочее время. Лучше всего — после 21:00.

- Небольшое пояснение: да, HR-эксперты порой подстраиваются под графики кандидатов так, что звонят хоть в 6 утра, хоть в час ночи, если собеседнику так удобно. Но так бывает, когда они "охотятся" на уникального специалиста, к тому же сами проявляют инициативу. Если же мы говорим о стандартных вакансиях, то рекрутеры стараются заниматься ими в рамках своего рабочего времени, которое у них, скорее всего, приблизительно такое же, как у вас. Согласится ли рекрутер позвонить вам в более позднее время, зависит от наличия других кандидатов.

- Если вам предлагают созвониться для подробного собеседования, настаивайте только на личной встрече, никаких скайпов.

Пояснение: если вам предлагают удаленное собеседование, наверняка на это есть причина. Например, в нем должен принять участие руководитель, который сейчас в отъезде и вернется нескоро. Но здесь опять же многое зависит от того, на чьей стороне переговорная сила. Если речь о стандартной вакансии, на которую обычно откликается много кандидатов, то вряд ли стоит диктовать свои условия — переговорная сила на стороне работодателя. Уникальному же специалисту, объекту хедхантинга, пойдет навстречу — разумеется, по возможности.

Полезные советы: подготовка к запланированному интервью

Если вы договорились о времени звонка, у вас есть возможность подготовиться.

1. Выберите и подготовьте место для вашего общения

Заранее спросите у интервьюера, сколько приблизительно времени вам потребуется. Если будете созваниваться из дома, предупредите семью, что в определенный интервал времени вас нельзя беспокоить и вам нужна тишина (бытовые фоновые звуки очень отвлекают и портят впечатление). Если у вас маленькие дети, идеально подгадать созвон на время их прогулки.

Как назвать резюме: типичные ошибки и заблуждения В качестве названия резюме на большинстве рекрутинговых онлайн-площадок отображается то, что вы напишете в графе "Желаемая должность". К сожалению, при заполнении этой графы соискатели часто совершают ошибки. <a href="https://samara.hh.ru/article/25255?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=misc_app_weekly_260819&utm_content=article25255">HeadHunter</a> разобрал самые часто встречающиеся, чтобы вы могли проверить себя.

Когда созвон из дома — не вариант, обычно первая идея — поговорить из кафе. Но эта идея далеко не лучшая. Во-первых, кафе, где не была бы включена музыка, еще нужно постараться найти. Во-вторых, принимайте во внимание время созвона: если оно совпадет с бизнес-ланчем, то в качестве звукового фона вы получите гул голосов и разговоры за соседними столиками. При этом, учитывая конфиденциальный характер беседы, вы будете говорить приглушенно, чтобы вас не слышали окружающие, а в результате вас не услышит и рекрутер. Поэтому, выбирая место, удостоверьтесь заранее, много ли там бывает людей в это время и можно ли попросить на время выключить музыку. И, конечно, надо заранее проверить, что там со связью.

Еще варианты: салон автомобиля (вашего или арендованного) или просто тихая улица (разумеется, при условии хорошей погоды).

2. Позаботьтесь о внешнем виде

Это касается видеозвонков и относится не только к вашему внешнему виду, но и к фону за вашей спиной. Что увидит ваш собеседник? Не очень здорово, если кухонную утварь или домашний "творческий беспорядок" — все-таки у вас деловая беседа, для которой нужен деловой настрой. Уж лучше пусть это будет просто стена.

То же правило относится к вашему внешнему виду: поскольку у вас фактически деловая встреча (пусть и онлайн), пижама и прочая домашняя одежда недопустимы. Рубашка, галстук, а внизу только трусы — давний анекдот среди рекрутеров. Что, если вам вдруг понадобится встать (например, чтобы взять документы или поправить роутер)?

И еще: формат удаленного интервью иногда расслабляет. Кажется, что нет ничего "такого", если во время разговора пить чай-кофе, курить, слегка перекусывать. Подумайте: вы бы стали это делать на деловой встрече? Одно дело — глотнуть воды, если пересохло в горле, и совсем другое — непрестанно прихлебывать. Кстати, даже если это не видеозвонок, такие вещи прекрасно слышны.

3. Настройте и проверьте связь

Когда деньги на мобильном или за интернет-связь заканчиваются непосредственно перед созвоном, это в каком-то смысле анекдотично, но чаще бывает совсем не до смеха. Особенно если речь о работе вашей мечты.

Skype или другие способы связи, о которых вы договорились (Zoom, Google Hangouts и так далее), лучше протестировать заранее — накануне звонка и еще минут за 15 до него, чтобы успеть исправить неполадки. Проверьте диктофон и камеру. Кстати, если вам предложили интервью по скайпу, то это, само собой, предполагает видео. Вас не поймут, если вы предпочтете не включать камеру — это все равно что прийти на собеседование, но общаться через дверь.

Если вы не очень хорошо знакомы со Skype или другой используемой программой, разберитесь с ней заранее. Это лучше, чем разбираться методом тыка во время звонка или звать на помощь близких в процессе разговора.

Если предполагается созвон по телефону, то, возможно, проще будет говорить через гарнитуру — это освободит руки, чтобы можно было записать что-то важное. Когда телефон прижат к уху плечом, искажается звук.

4. Подготовьте всё важное

Как минимум вам понадобятся ваше резюме и текст вакансии, а также лист бумаги для пометок. Идеально, если вы заранее составите список интересующих вас вопросов, а также набросаете план рассказа о себе, соберете "шпаргалку" с информацией о компании, которая может пригодиться во время беседы.

Как построить разговор о повышении зарплаты Отстаивать чужие интересы иногда легче, чем свои. Если вы знаете, что заслуживаете большего, поговорите с руководителем о повышении зарплаты. HeadHunter <a href="https://samara.hh.ru/article/301510?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=misc_app_ex_240819&utm_content=article301510">попросил</a> бизнес-тренера Андрея Анучина рассказать, как извлечь из этих переговоров пользу — вне зависимости от их результата.

Кстати, удаленные интервью удобны как раз тем, что можно делать важные для себя пометки и подглядывать в заготовки менее заметно, чем при личной встрече.

Если интервью планируется по скайпу, а ваша профессия из тех, которые предполагают портфолио, будьте готовы сразу отправить примеры работ, о которых пойдет речь. По крайней мере, вспомните заранее, в какой папке у вас лежат эти файлы, чтобы не тратить время на поиск во время разговора.

Рекомендации Екатерины Троицкой, карьерного консультанта: "Недавно я общалась с клиентом, который ездил в Швейцарию на собеседование в Google, — рассказывает Екатерина. — Большинство первых бесед там проходит по скайпу. Кандидат включает демонстрацию экрана и прямо в GoogleDoc пишет код, а эксперт с той стороны наблюдает. Мне кажется, для разработчиков это уже не новый совет, а вот другим полезно освоить эту функцию, чтобы показывать презентации и описания своих проектов прямо на онлайн-встрече".

5. Продумайте свои ответы

Это правило касается любого формата интервью. Наверняка вас попросят кратко рассказать о себе, о вашем последнем месте работы, за что вы там отвечали или отвечаете, чего вы достигли, причинах ухода оттуда и спросят о зарплатных ожиданиях и других пожеланиях к работе. Существуют типичные вопросы, которые чаще всего задают на собеседованиях.

Если уделите хотя бы немного времени на подготовку к встрече, будете чувствовать себя увереннее.

6. Проявите вежливость и доброжелательность

Разумеется, это правило важно всегда. Но при удаленной беседе — особенно. Даже если вы используете видеосвязь, она не дает эффекта личного общения (не говоря уже о том, что изображение может запаздывать по сравнению со звуком). Вы в ситуации, когда впечатление о вас создает ваш голос — огромное значение имеет тон, в котором вы общаетесь с собеседником. И выбор выражений.

Есть исследования, которые показывают: первое впечатление о человеке складывается на 55% от невербального общения (язык тела и внешность), на 38% — от голоса и на 7% — от слов. Но в случае общения по телефону впечатление о вас формируют ваш голос (70%) и слова, которые вы произносите (30%).

По негласному правилу в назначенное время звонит кандидат, если не было иных договоренностей. И это тот случай, когда даже пятиминутное опоздание критично (независимо от того, звоните вы или звонят вам). В ваших интересах быть пунктуальным.

Как спрашивать и говорить о деньгах на собеседовании Не все указывают в резюме желаемую зарплату. Но на собеседовании или даже раньше — при первом телефонном разговоре с рекрутером — вас обязательно спросят о зарплатных ожиданиях. Как отвечать на этот вопрос и не отпугнуть нанимателя высоким "ценником", разбираемся вместе с экспертами.

Постарайтесь говорить доброжелательным тоном, четко и не слишком тихо. Периодически делайте паузы и спрашивайте, хорошо ли вас слышно. Или дайте возможность интервьюеру отреагировать. Бывают неприятные ситуации — когда кажется, что собеседник давно молчит, потому что в восторге от вашего красноречия, а на самом деле вы уже несколько минут говорите в пустоту, потому что связь пропала.

Улыбайтесь. Даже если ваш собеседник вас не видит, улыбка всегда чувствуется в голосе. А это один из самых простых способов расположить к себе интервьюера.

После завершения беседы поблагодарите вашего интервьюера личным сообщением. Это элементарное правило хорошего тона, но придерживаются его не все. Пусть оно выделит вас из десятка кандидатов, с которыми общается рекрутер.

Почему-то мало кто из соискателей задумывается о таком факторе: даже если вы с этой вакансией не подошли друг другу, в этой компании или у этого рекрутера могут быть в будущем другие, более подходящие вам вакансии. Оставлять о себе хорошее впечатление — полезная черта.