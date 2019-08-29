Как назвать резюме: типичные ошибки и заблуждения

В качестве названия резюме на большинстве рекрутинговых онлайн-площадок отображается то, что вы напишете в графе "Желаемая должность". К сожалению, при заполнении этой графы соискатели часто совершают ошибки. HeadHunter разобрал самые часто встречающиеся, чтобы вы могли проверить себя.

Ошибка: в должности нет конкретики

Слова "менеджер", "сотрудник", "специалист", если нет пояснения о специализации, слишком безлики. При большом количестве откликов рекрутер может даже не открыть такое резюме.

Другое дело — если эти слова используются не сами по себе, а как часть конкретной должности, например "Менеджер по продажам интернет-рекламы".

Как спрашивать и говорить о деньгах на собеседовании Не все указывают в резюме желаемую зарплату. Но на собеседовании или даже раньше — при первом телефонном разговоре с рекрутером — вас обязательно спросят о зарплатных ожиданиях. Как отвечать на этот вопрос и не отпугнуть нанимателя высоким "ценником", разбираемся вместе с экспертами.

Чем конкретнее формулировка, тем лучше. Например, название "Менеджер по продажам интернет-рекламы" лучше, чем "Менеджер по рекламе", потому что второй вариант ничего не скажет о вас рекрутеру, так как может подразумевать множество разных специализаций.

Не стоит также писать в желаемой должности "любая" или "разные", "обсуждаемо", "рассмотрю разные предложения". Если вам подходит сразу несколько позиций, определите хотя бы профессиональную область: "сотрудник банка" или "специалист в IT-сфере". А еще лучше — создайте несколько резюме, каждое под конкретную подходящую вам должность. Один пользователь может иметь до 20 резюме одновременно.

Ошибка: что угодно вместо должности

Написать вместо желаемой должности слово "Резюме" — один из верных способов сделать так, чтобы ваше резюме никто не открыл.

Помните, что все резюме модерируются. Графа "Желаемая должность" обязательна для заполнения — причем не какой угодно информацией, а той, которая соответствует названию этой графы. Иначе резюме заблокируют.

Как построить разговор о повышении зарплаты Отстаивать чужие интересы иногда легче, чем свои. Если вы знаете, что заслуживаете большего, поговорите с руководителем о повышении зарплаты. HeadHunter <a href="https://samara.hh.ru/article/301510?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=misc_app_ex_240819&utm_content=article301510">попросил</a> бизнес-тренера Андрея Анучина рассказать, как извлечь из этих переговоров пользу — вне зависимости от их результата.

Не стоит писать вместо должности, например, зарплату ("От 30 000 рублей", "Ежедневные выплаты", "Зп от 1000 у. е.") или профессиональную область ("Закупки", "Маркетинг", "Логистика"), желаемый график работы ("сменный график", "сутки через трое") и так далее. Такое резюме будет заблокировано модератором.

Для подобной информации есть специальные графы резюме. Например, "Зарплатные ожидания" и "График работы". Именно там эту информацию будет искать работодатель.

Профессиональная область проставляется автоматически в зависимости от должности, которую вы указали.

Ошибка: кроме должности — лишняя информация

Не нужно стараться вставить в поле названия короткую выжимку из всего содержания резюме. "Продавец, опыт работы пять лет, зарплата 1500 у.е., график работы 2/2, соцпакет, коммуникабельный, целеустремленный" — пример названия, которое вряд ли прочитают до конца. Оно должно содержать только должность.

Ошибка: сразу несколько вариантов должности

Подчеркнем еще раз: в должности важна конкретика. Если написать несколько должностей из разных профессиональных областей, то это все равно что написать "любая" или "разные", "обсуждаемо". Поэтому такие варианты, как "Промоутер/Офис-менеджер/Курьер" или "Официант/Продавец/Водитель", недопустимы. Сделайте под каждую желаемую должность свою копию резюме. То же самое стоит делать, если у вас разносторонний опыт в разных сферах. Мы рассказывали про это здесь.

Аргументы для повышения зарплаты: хорошие и плохие примеры Начало осени — удачное время для обсуждения повышения зарплаты. Компании скоро начнут утверждать бюджеты на следующий год — есть шанс если не получить прибавку сразу, то заложить ее в планы на начало зимы. Но говорить с руководством о деньгах всегда непросто. Давайте разберемся, как это можно сделать, чтобы сработало.

Указать разные названия одной и той же должности или похожие по функционалу должности из одной профессиональной области можно. Например, "Контент-менеджер/Контент-стратег/Редактор сайта" или "Секретарь/Офис-менеджер/Персональный ассистент". Но если между этими вариантами должностей, пусть и близкими, все-таки есть разница в нюансах (например, персональному ассистенту поручают более сложные и нестандартные задачи, чем секретарю на ресепшен), то лучше тоже под каждую должность сделать отдельную копию резюме.

Ошибка: вместо названия должности — "студент" или "выпускник"

Так не стоит называть резюме хотя бы потому, что подобных должностей в штатном расписании не бывает.

Можно указать одну из стартовых позиций, которая была бы вам интересна: "стажер", "ассистент" или хотя бы просто "начинающий специалист". И лучше уточнить: например, "ассистент в отдел рекламы", "стажер в отдел продаж", "начинающий специалист в бухгалтерию").