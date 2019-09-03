Самарец попал в крупное ДТП под Волгоградом, один человек погиб, четверо пострадали

В минувшее воскресенье, 1 сентября, 42-летний житель Самары, управлявший автомобилем Renault Sandero, спровоцировал крупное ДТП в Волгоградской области, сообщает ГУ МВД по региону.

По информации правоохранителей, в 13:49 он ехал по трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем MAN под управлением 59-летнего жителя Саратовской области. От удара французскую легковушку отбросило на "Лада-211440" и Hyundai Solaris.

В результате ДТП 28-летний водитель "Лады" скончался на месте, водитель Renault, его 69-летний и 63-летняя пассажиры, а также 25-летняя пассажирка "Лады" госпитализированы.