16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СБПЧ приедут в Самару в ноябре Сюрпризы от Уриевского и вечный Летов: как прошел Метафест-2019 На Фабрике-кухне состоится концерт "В степи" Метафест открывается сегодня вечером: что ждет гостей На пл. Куйбышева выступят солисты Оперного театра

Музыка Культура

СБПЧ приедут в Самару в ноябре

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Группа Самое Большое Простое Число (СБПЧ) едет в тур и выступит, в том числе в Самаре.

Недавно у СБПЧ вышел новый альбом "Наверное, точно", а в ноябре они едут в большой тур по России.

В Самаре они выступят в 20 числах ноября.

Гид потребителя

Фото на сайте

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

Валерий Гергиев представил в Самаре "Тангейзер" Вагнера

Валерий Гергиев представил в Самаре "Тангейзер" Вагнера

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6