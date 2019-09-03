СБПЧ приедут в Самару в ноябре

Группа Самое Большое Простое Число (СБПЧ) едет в тур и выступит, в том числе в Самаре.
Недавно у СБПЧ вышел новый альбом "Наверное, точно", а в ноябре они едут в большой тур по России.
В Самаре они выступят в 20 числах ноября.
Группа Самое Большое Простое Число (СБПЧ) едет в тур и выступит, в том числе в Самаре.
Недавно у СБПЧ вышел новый альбом "Наверное, точно", а в ноябре они едут в большой тур по России.
В Самаре они выступят в 20 числах ноября.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.