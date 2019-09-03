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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 предлагает бесплатный интернет держателям премиальных карт Mastercard

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор Tele2 и международная платежная система Mastercard предлагают держателям премиальных карт бесплатно пользоваться интернетом за границей. При подключении сервиса "Автоплатеж" клиенты получат до 3 Гб интернет-трафика в подарок в зависимости от типа карты.

Tele2 запускает акцию для держателей премиальных карт Mastercard. При активации сервиса "Автоплатеж" им будет доступен бесплатный пакет интернет-трафика на высокой скорости в 124 странах мира. Держатели карт Platinum Mastercard, World Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard получат 1, 2 и 3 Гб интернет-трафика соответственно.

Предложение доступно всем абонентам оператора, подключившим "Автоплатеж". При этом использование интернет-трафика не ограничено одним путешествием. Например, держателям карт World Mastercard Black Edition предоставляется 2 Гб бесплатного интернета. Если во время пребывания за границей абонент израсходовал только 1 Гб трафика, оставшийся объем можно потратить в следующих поездках. Акция действует до 29 февраля 2020 года.

При исчерпании пакета трафика или отключении услуги "Автоплатеж" клиент может продолжить пользоваться интернетом в поездках по миру с опцией "Безлимитный интернет за границей". Плата за услугу составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета только в случае фактического выхода в интернет. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается.

Опция "Автоплатеж" позволяет клиенту автоматически пополнять счет мобильного телефона с банковских карт. Подробнее об услуге на сайте компании.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Потребление интернет-трафика наших клиентов в международном роуминге по итогам I полугодия 2019 года выросло в четыре раза, и последнее, о чем они хотят думать в поездке, — это расходы на связь. Наше предложение для держателей премиальных карт Mastercard избавляет клиентов от этой необходимости. Привлекательность продукта в его простоте и выгоде: он бесплатен и подключается автоматически. Теперь еще больше наших клиентов могут путешествовать по "другим правилам" и не заботиться об оплате интернета в роуминге".

Анна Козловская, вице-президент по коммуникациям Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков:

"Мы с партнерами постоянно работаем над созданием удобных решений и расширением возможностей для держателей карт. Неважно, отправляетесь ли вы в путешествие или остаетесь в своем городе, компания Мastercard поддерживает ваш выбор и предлагает особенные условия обслуживания, где бы вы ни находились".

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