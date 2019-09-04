При поддержке Россельхозбанка на Дальнем Востоке начнется глубокая переработка сои

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Россельхозбанк и АО "Легендагро Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве по созданию вертикально интегрированного агрохолдинга. Масштабный проект предусматривает выращивание сельскохозяйственных культур, глубокую переработку сои и транспортно-логистический комплекс, через который продукция будет экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). К 2030 году объем реализации экспортируемой продукции агрохолдинга должен достичь 188 тысяч тонн в год, что оценивается в 5,6 млрд рублей.

В рамках проекта планируется приобретение 50 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения. Выращиваться будут три культуры: рис, кукуруза и соя. Выход на проектную мощность позволит производить 215 тысяч тонн продукции ежегодно, половина которой пойдет на экспорт.

Основным экспортным товаром станет соя. При этом поставлять на международные рынки предполагается не сырье, а продукты глубокой переработки. Завод будет построен в городе Уссурийск Приморского края. В год предприятие сможет выпускать до 220 тысяч тонн соевой продукции, в которую войдут: масло, шрот, лецитин, оболочка, концентрат, меласса.

Объем финансирования со стороны Россельхозбанка может составить до 5,5 млрд рублей.

"Проект имеет высокий потенциал и новаторскую составляющую. Сейчас страна экспортирует в основном соевые бобы или продукты первичной переработки. При этом именно глубокая переработка сои является наиболее динамично развивающимся направлением в отрасли. Выпуск концентратов в мире увеличивается на 10-15% в год, опережая рост объемов производства шрота и соевого масла. Продукция глубокой переработки имеет высокий спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Мы высоко ценим поддержку агробизнеса и благоприятный инвестиционный климат, созданный в Приморском крае", — подчеркнул Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

"Мы создаем агрохолдинг полного цикла, включающий в себя выращивание сельхозкультур, их переработку и транспортировку. Начиная с этого года мы открываем новый экспортный маршрут для зерна и масличных из Приморского края. Совместно с АО "МПБТ" мы начинаем перевалку сельскохозяйственных грузов через бухту Троицы. Мы рассчитываем поставлять на рынок высококачественную и конкурентоспособную продукцию — кукурузу и сою. Особое внимание — экспорту сои в Китай, у этого направления колоссальный потенциал. Проект очень масштабный и пока не типовой для страны. Мы очень рассчитываем на поддержку Россельхозбанка и Администрации Приморского края", — сказал генеральный директор ООО "ЛегендАгро Приморье" Дмитрий Савенков.