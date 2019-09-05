"Ладья" выиграла первый матч сезона

В среду, 4 сентября, в Тольятти ХК "Ладья" встретился со "Снежными Барсами" из Астаны в первом матче сезона МХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев.

На 15-й минуте гости открыли счет после точного броска Диаса Гусейнова — 0:1.

В самом дебюте второй трети матча "Ладья" отыгралась — Павел Симонов сравнял счет в большинстве.

На 28-й минуте "Ладья" провела быструю контратаку и Федор Свечков, открыл счет голам за "Ладью" в своем дебютном матче — 2:1.

Эта шайба оказалась победной: несмотря на все усилия гостей, отыграться им не удалось. Не помогла гостям и замена голкипера полевым игроком в концовке.

В четверг, 5 сентября, в 17:00 команды сыграют еще раз.