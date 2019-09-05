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Облправительство Власть и политика

Виктора Кудряшова утвердят на посту председателя правительства

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 сентября, исполняющий обязанности вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов будет утвержден в должности. Об этом в Twitter написал депутат губернской думы Михаил Матвеев, анонсируя повестку 35-го внеочередного выездного заседания Совета Самарской губернской думы шестого созыва.

Фото: _matveev twitter.com/tweet

Напомним, исполняющим обязанности председателя правительства региона Виктор Кудряшов стал в мае этого года после ухода в отставку ранее занимавшего эту должность Александра Нефедова. До того Кудряшов был заместителем председателя правительства.

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