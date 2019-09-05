Виктора Кудряшова утвердят на посту председателя правительства

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В четверг, 5 сентября, исполняющий обязанности вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов будет утвержден в должности. Об этом в Twitter написал депутат губернской думы Михаил Матвеев, анонсируя повестку 35-го внеочередного выездного заседания Совета Самарской губернской думы шестого созыва.