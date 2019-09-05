Самарец поехал "к девушкам" и попал в ДТП у детской площадки

В среду, 4 сентября, в Самаре задержали предположительно нетрезвого водителя автомобиля Lada Granta, который устроил ДТП с участием нескольких машин и попытался скрыться, сообщают активисты "Ночного патруля".

По информации общественников, инцидент произошел во дворе дома в районе Губернского рынка возле детской площадки. Нарушителя задержали недалеко от места происшествия, во дворе соседнего дома. От медицинского освидетельствования водитель отказался.

Как пояснил на видео сам виновник ДТП, он, его дама и отец поехали "к девушкам". За рулем в момент аварии, со слов задержанного, находился его отец.