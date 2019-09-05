16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец поехал "к девушкам" и попал в ДТП у детской площадки В Набережных Челнах фура с самарскими номерами протаранила пассажирский автобус Самарец попал в крупное ДТП под Волгоградом, один человек погиб, четверо пострадали В Тольятти в ДТП с легковушкой пострадали байкер и его пассажир В Ставропольском районе водитель сбил косулю и скрылся

ДТП Происшествия

Самарец поехал "к девушкам" и попал в ДТП у детской площадки

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 4 сентября, в Самаре задержали предположительно нетрезвого водителя автомобиля Lada Granta, который устроил ДТП с участием нескольких машин и попытался скрыться, сообщают активисты "Ночного патруля".

По информации общественников, инцидент произошел во дворе дома в районе Губернского рынка возле детской площадки. Нарушителя задержали недалеко от места происшествия, во дворе соседнего дома. От медицинского освидетельствования водитель отказался.

Как пояснил на видео сам виновник ДТП, он, его дама и отец поехали "к девушкам". За рулем в момент аварии, со слов задержанного, находился его отец.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6