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Образование Работа и Кадры

Отмену школьных экзаменов поддерживают лишь 28% россиян

ВЛАДИВОСТОК. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выступая на Восточном экономическом форуме, Герман Греф призвал отменить школьные экзамены. По его словам, экзамены лишают желания учиться.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, поддерживают ли они инициативу председателя правления Сбербанка. В социологическом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян высказалось против отмены школьных экзаменов (58%). Инициативу Германа Грефа поддерживает лишь чуть более четверти респондентов (28%).

Среди женщин перспектива отмены экзаменов для школьников вызвала несколько больше одобрения, чем среди мужчин: 31 и 24% соответственно. Чем старше респонденты, тем меньше среди них сторонников инициативы Германа Грефа: 32% среди россиян моложе 34 лет и 18% среди тех, кто старше 45 лет.

Комментируя свой ответ, сторонники отмены экзаменов говорят о том, что это серьезный стресс для детей. Особенно много нареканий к ЕГЭ. Противники инициативы говорят о том, что проверка знаний необходима, однако, возможно, стоит пересмотреть ее форму, вернув отлично зарекомендовавшую себя советскую систему проверки знаний.

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