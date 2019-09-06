В Самаре женщина на легковушке сбила мотоциклиста

В четверг, 5 сентября, в Октябрьском районе участницей ДТП стала 38-летняя женщина, ехавшая в 7:30 на автомобиле Lada Granta по Читинскому переулку в сторону ул. Ново-Садовой, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при подъезде к трамвайным путям автоледи не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с ехавшим впереди мотоциклом Honda под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклист пострадал и был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.